«Антиваксеров нужно привлекать к уголовной ответственности» 15.09.2021 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 1594 0 Куаныш Керимкулов о качестве, доступности казахстанской медицины и о массовой вакцинации как показателе уровня доверия населения к системе здравоохранения в целом Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Невежество, абсурд и коррупция – три кита государственной медицины По АЭС требуется референдум Признаки эффективного учебного процесса есть – результата пока нет Почему инвалидам не дают банковские кредиты Успех измеряется активностью