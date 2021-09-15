Хочется «покошмарить», а то скучно стало

Малому бизнесу угрожают отменить мораторий на проверки

Жизненный цикл главной инициативы главы государства – о прекращении проверок малого бизнеса, — составил 1 год. Один год! И это при том, что инициатива была среднесрочная, до 3 лет, и статус – самый высший.

Но в правительстве, а пока свернуть эту меру поддержки и отменить мораторий на проверки микро и малого бизнеса предлагает министерство финансов, напрямую отвечающее за наполнение бюджета, свои настроения.

Увы, но этот фокус могут нам показать уже в обозримой перспективе – как запросто отменяются указы Президента РК, ведь именно минфин является законодателем мод в бюджетной сфере государства.

А, самое главное, и встать на защиту малого бизнеса некому. НПП «Атамекен» даже не выпустила пресс-релиз по этому поводу – уже давно очевидно, что она стоит на страже крупного бизнеса – именно его владельцы (а заодно и лоббисты) и собрались под его крышей. Свое слово сказал лишь бизнес-омбудсмен. Но когда и в какие времена слушали «чудаковатых» выскочек-одиночек?

Кто «За»?

Первым о том, что мораторий на проверки микро- и малого бизнеса надо срочно свернуть, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 2 сентября.

«Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов», — как бы между прочим вбросил он новую тему и почти сразу же перешел на обсуждение теневой экономики и ее противодействию, выводу капитала за рубеж. Это понятно, и очень хорошо, что болит голова у министра о том, как увеличивать доходы государственного бюджета.

Реплика про мораторий выглядела довольно абсурдно – ведь его не минфин придумал, а президент потребовал ввести. Но уже через несколько дней атака на мораторий продолжилась.

Заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов РК Жайдар Инкербаев на пресс-конференции сообщил о том, что индивидуальные предприниматели используют различные схемы, чтобы избежать уплаты налогов.

«У нас для субъектов малого предпринимательства, для индивидуальных предпринимателей ставки очень низкие — 3% по упрощенной декларации, 1% по патенту. Более того, у нас полное освобождение для индивидуальных предпринимателей, применяются спецрежимы», — пояснил Жайдар Инкербаев, сделав акцент на том, что сегодня можно наблюдать повсеместно непробитие кассовых чеков. Якобы, уже поступило 19 тыс. жалоб от потребителей.

Вводя мораторий, минфин ожидал, что предприниматели будут выходить «из тени» и отражать свои реальные доходы, а получилось все наборот: «В некоторых случаях получается, что индивидуальное предпринимательство стало использоваться в различных схемах, в том числе в обналичивании и т.д. Открывают новые юридические лица и их используют в различных схемах. Поэтому мы частично предполагаем, что, возможно, будет такая необходимость частично для злостных уклонистов проведения проверок».

В общем, минфин и комитет госдоходов в его составе выступают за то, чтобы наполнять казну, с помощью проверок.

Кстати, первая атака на мораторий была совершена еще в январе с.г., когда Минфин предлагал расширить перечь исключений по налоговым проверкам (безуспешно). И вот последовала вторая.

Кто «Против»?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов категорически против того, чтобы досрочно отменить мораторий на проверки, поскольку, по его мнению, это не соответствует здравому смыслу.

«В Казахстане с 2020 года введен трехлетний мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства. Это стало действенной мерой по защите бизнеса от вмешательства госорганов в их деятельность», — считает омбудсмен.

Он точно знает, что в связи с объявлением режима ЧП и введением карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции многие предприниматели были вынуждены прекратить работу, их деятельность была ограничена по времени, по количеству посетителей, они понесли дополнительные затраты на соблюдение карантинных мер. Часть предпринимателей до сих пор не возобновила свою работу.

«А падение доходов связано с падением покупательской способности населения. Именно по этой причине, а не из-за сокрытия, наблюдается значительное снижение доходов предпринимателей. Полагаю, что некорректно связывать сокращение поступления доходов в госбюджет с низкой кассовой дисциплиной предпринимателей во время пандемии», — уверен омбудсмен.

По его мнению, «вызывает сомнения вопрос о пополнении госбюджета со стороны малого бизнеса, который по-прежнему работает на пределе возможностей и не имеет достаточных доходов».

По сведениям официальной статистики, которые приводит в своей публикации в Facebook Русам Журсунов, в стране действует более 1,3 млн. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 99,8% составляют субъекты малого предпринимательства. «Учитывая малый штат работников таких субъектов, выставление любых штрафных санкций может повлечь неподъемную для них нагрузку, сокращение работников, снижение заработных плат, предпосылки к теневой экономике», — считает он.

«В текущих условиях недопустимо прибегать к таким «непопулярным» методам, которые, по сути, усиливают социальную напряженность и ставят под угрозу закрытия секторов микро- и малого предпринимательства», — уверен Рустам Журсунов и предлагает в период действия указа по мораторию поручить госорганам прекратить практику инициирования предложений об отмене моратория или выведении из-под действия указа определенных сфер, в которых осуществляется контроль.

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