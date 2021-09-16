Реформы от общества: государству придётся и слышать, и видеть 16.09.2021 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 580 0 Общественный деятель Ерлан Нурпеисов о том, что реформы, рождённые в головах чиновников, а не на основе изучения запросов граждан, обречены на провал Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Антиваксеров нужно привлекать к уголовной ответственности» Почему инвалидам не дают банковские кредиты Невежество, абсурд и коррупция – три кита государственной медицины Успех измеряется активностью Отсутствие карьерных перспектив – обычный диагноз