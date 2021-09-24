Пермский стрелок: философия суицида 24.09.2021 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 1164 0 Психолог, руководитель Общественной организации Just Support Светлана Богатырева о том, что о причинах трагедии нужно говорить, правильно расставляя акценты Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Почему инвалидам не дают банковские кредиты Успех измеряется активностью Отсутствие карьерных перспектив – обычный диагноз Блокировки соцсетей – при чём здесь дети? Реформы от общества: государству придётся и слышать, и видеть