«Данияр Ашимбаев: Моноязычие в стране физически невозможно». «Смысловые галлюцинации. Как Багдат Мусин отмечает 30-летие независимости». «Наконец-то: ковид ни при чём! Даешь той — отвечает Цой!». «Захватят весь шоу-биз — казахстанцы разрывают российские шоу»

Сетевой Казахстан 28 сентября 2021г.

TURANPRESS . KZ . Евгений КОСЕНКО — «Как уж получится… Что выполнено и что не выполнено из прошлогоднего послания президента? (Часть вторая)» — За все эти годы у нас пропал смысл во всех начинаниях, которые у нас были. Начинания остались, а смысла в них уже нет… В целом же, большинство специалистов и наблюдателей сходится в одном – до тех пор, пока на государственном уровне не будет проводиться не «точечная», а системная работа над анализом степени исполнения предыдущих посланий и предметная «работа над ошибками», все подобные документы будут либо иметь форму либо благих намерений, либо (что еще хуже) являться поводом для новых бюджетных заявок без продуманной стратегии их последующей реализации. И тогда останется лишь радоваться тому, что ответственные чиновники требуют себе меньшие суммы «под послание». Все равно – реальной отдачи от них пока не предвидится.

KAZPRAVDA . KZ . «Как изменится численность населения Казахстана к 2071 году» — Устойчивый демографической рост Казахстана в годы независимости свидетельствует о благополучной ситуации в социально-экономической сфере и стабильном развитии республики. За годы независимости численность населения Казахстана увеличилась на 2 557,9 тыс. человек (на 15,5%) и по данным на сентябрь текущего года превысила показатель в 19 млн человек, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Моноязычие в стране физически невозможно» — Президент старается обеспечить нейтралитет со стороны всех основных игроков. При этом ему нужно во внутреннем политическом пространстве играть как в интернациональную дудку, так и в национальную дудку. Точно также, как и на международном поле – не ссориться с Москвой, Пекином, Вашингтоном, Берлином, Лондоном и, желательно, Анкарой. При этом все видят разный вектор. К примеру, когда президент сказал, что казахский язык у нас государственный, а русский – имеет статус официального, то русскоязычные сайты вытащили вторую часть, казахскоязычные – первую. Хотя это было одно предложение. Президент просто повторил законодательную норму, но каждый увидел то, что ему нужно.

QMONITOR . KZ . «Смысловые галлюцинации. Как Багдат Мусин отмечает 30-летие независимости» — Удивительно, как в попытках нивелировать негативное отношение к новости о egov, СБЕР и платформенной модели цифровизации министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН произвел фурор, заявив о новом, «независимом» от России DEF-коде +997. Несколько странное решение: Мусин окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «вычислительная техника и программное обеспечение», то есть однозначно изучал «высшую математику», «теорию вероятности» и другие точные науки, которые не могут быть политизированы в угоду тем или иным силам. И, кстати, код Казахстана не +7, как утверждает министр, а +77. И Казахстан не «делит» его с Россией, код которой +79.

FORBES . KZ . «Каирбек Сулейменов: Предприниматели обращаются ко мне лично» — Председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Каирбек СУЛЕЙМЕНОВ уже более пяти лет разбирает на советах проблемы малого и среднего бизнеса и делает жесткие заявления в адрес министерств и ведомств. Совет выходит с предложениями по проблемным вопросам на высший государственный уровень, анализирует работу Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств и ведомств. Каирбек Шошанович рассказал о том, достаточно ли у национальной палаты, отметившей в сентябре 8 лет работы, полномочий и инструментов по улучшению бизнес-климата в Казахстане и о том, как бизнесмены звонят ему с просьбами помочь и разобраться.

SPIK . KZ . «Фарш невозможно провернуть назад?» — Наш национальный продукт — мясо — стал заложником системных ошибок в развитии казахстанского агропрома. Ну а пандемия и засуха поставили окончательный диагноз местному животноводству — «пациент» скорее мертв, считают специалисты. Как обычно, за сельскохозяйственные просчеты расплачиваются рядовые граждане. Только с начала этого года цена на все виды мясной продукции выросла сразу на 13%, побив все исторические антирекорды. В социальных сетях и на кухнях царит настоящая паника — обыватели готовятся к четырем тысячам тенге за килограмм «согыма».

TIME . KZ . «Наконец-то: ковид ни при чём!» — “Даешь той — отвечает Цой!” — такими шутливыми лозунгами в аккаунтах отреагировали на разрешение властей проводить банкеты и праздничные вечеринки — Нужно понимать, что Казахстан живет в эпоху коронавируса, но у нас 6,5 миллиона граждан уже получили полный курс вакцинации, создана иммунная прослойка, и мы уже больше готовы к тому, чтобы открывать объекты! Плюс у нас стабильное снижение заболеваемости COVID-19, — пояснил министр здравоохранения Алексей ЦОЙ.

«Торги без правил» — Прокуратура выявила, что ликвидационная комиссия АО “Банк Астаны” продает имущество по заниженным ценам и с грубым нарушением закона. В один из судов Алматы, поскольку именно здесь находился головной офис банка, направлен иск по делу банка, лишенного лицензии еще осенью 2018 года. С тех пор в акционерном обществе хозяйничают сотрудники Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), задача которых — максимально выгодно реализовать имущество и закрыть долговые обязательства. Однако, как установил надзорный орган, ликвидаторы по неизвестным причинам распродают ценные активы по бросовым ценам, из-за чего в итоге страдают как обычные граждане, так и государственные учреждения.

365 INFO . KZ . «Подсказки ипотечникам: как вырваться из банковской кабалы» — Банковский омбудсман Казахстана Ерсерик СИЙРБАЕВ рассказал, как защититься от «банкротства», если ввязались в ипотеку — В 2015 году государство приняло меры к защите прав потребителей финансовых услуг. По договорам ипотеки, заключенным с 1 января 2016 года, в случае продажи на торгах залогового имущества по цене, ниже суммы оставшихся обязательств заемщика, ипотека прекращается. Условно говоря, сумма займа составляла 50 млн тенге, а с торгов квартира продана за 20 млн. Разницу банк списывает, и заемщик ничего банку не должен…

KURSIV . KZ . «Как рынок труда Казахстана реагирует на экономический кризис» — Центр развития трудовых ресурсов РК (ЦРТР) опубликовал годовой аналитический доклад, в котором выделил основные проблемы казахстанского рынка занятости и обрисовал его перспективы. Структура занятого населения по уровню образования показывает, что 43% работающих в Казахстане имеют высшее образование, 39% – среднеспециальное. Уровень профессионального образования казахстанских работников не всегда отражается на их заработке. Например, средняя номинальная зарплата учителя в Казахстане равна 209 тыс. тенге, в то время как официант получает 226 тыс. тенге.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Роскошные авто, участки, квартиры: что именно конфисковали у родных владельца «Олимпа» Анарбека Жауырова?» — Не то, что родные основателя «Олимпа», даже обычные программисты, бухгалтеры и даже курьеры, работавшие на букмекерскую контору, всего за 5 лет разбогатели так, что могли позволить себе дорогие авто, шикарные квартиры в элитных домах, огромные земельные участки. Правда, все эти небывалые богатства у них недавно отобрали. Что именно покупали букмекеры на деньги азартных казахстанцев, читайте в материале…

RATEL . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «О моей Алма-Ате» — Для меня было неважно, как называется этот город. Я окончил мектеп, то есть казахскую школу, и для меня город был и остаётся Алматы. Почему-то все кругом говорили, что Алма-Ата – это «Дедушка-яблоко» в переводе с казахского, хотя в названии на казахском такого нет и в помине. Наша молодость прошла в этом городе, и поэтому неудивительно, что с ним связаны самые тёплые и ностальгические воспоминания. Но я бы не хотел сейчас ввязываться в дискуссию по поводу переименовании города, а просто хочу рассказать о моём городе — городе, который навсегда остался в моём сердце и которого уже НЕТ.

EXK . KZ . «Захватят весь шоу-биз — казахстанцы разрывают российские шоу» — Казахстанцев все больше и чаще показывают на российских передачах и различных онлайн-шоу. Исключением не стала новая программа на ТНТ «Игра», ведет которую Евгений ЧЕБАТКОВ, стендапер из Усть-Каменогорска. В проекте принимают участие 85 известных комиков, состоящие в 12 командах. Главный приз «Игры» — 30 миллионов рублей (почти 176 миллионов тенге). Казахстанцам это шоу может быть особенно интересным, поскольку в нем принимает участие отечественная команда комиков. К слову, в первом же выпуске казахстанские юмористы завоевали отдельные симпатии судей и зрителей своими номерами и искрометным юмором.

CARAVAN . KZ . ««Не хватает казахского гостеприимства и доброты»: как молодые казахстанцы адаптируются к жизни в России» — В сегодняшнем материале мы приводим непосредственно истории самих казахстанцев, которые в свое время переехали в Россию, получили там образование и построили карьеру. Наши респонденты рассказали нам на своем примере, ощутима ли разница в образовании, качестве жизни, условиях труда и социальной обстановке между РК и РФ. Также молодые люди поведали, как проходил период их адаптации, какие стороны жизни и работы в России они считают очевидными плюсами и как они скучают по Казахстану.

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