Кредитная ответственность помогает избежать крайних мер

Экономика 1201 0
Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ернар Оразбаев о том, что к проблемам приводит финансовая безграмотность населения