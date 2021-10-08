Кредитная ответственность помогает избежать крайних мер 08.10.2021 17:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 1201 0 Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ернар Оразбаев о том, что к проблемам приводит финансовая безграмотность населения Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Повышение минимальной зарплаты ударит по МСБ Госаппарат не может работать в режиме шоу-бизнеса Блокировки соцсетей – при чём здесь дети? Пермский стрелок: философия суицида Изъятие жилья: законные основания не нужны?