Казахстанцы отмечают многократный скачок цен на услуги такси. Официальная статистика этого не отражает

Доходы предприятий от услуг такси выросли почти в пять раз

С выпадением снега в Казахстане из года в год наблюдается кратный рост цен на услуги такси. Например, в столице проезд в такси по данным телеканала «Астана» подорожал вдвое, а то и втрое. Кроме того, из-за первого снега и гололёда увеличилось количество ДТП и образовались 9-балльные пробки, чем также не преминули воспользоваться таксисты. Каждый казахстанец наблюдает воочию: цены на услуги такси у агрегаторов растут не только в Нур-Султане и не только из-за первого снега, такое происходит в каждом городе и в любых ситуациях, способствующих транспортному коллапсу, и текущий год — не исключение.

Тем временем в официальной статистике ничего, похожего на подобный многократный скачок цен, не видно. К примеру, в сентябре, по данным БНС АСПиР РК, услуги такси не изменились в цене вообще, причём ни в одном регионе. Это можно было бы объяснить тем, что первые серьёзные снегопады на севере в этом году начались в октябре, однако и в прошлую осень, и в предыдущие годы никаких действительно значимых изменений стоимости проезда в такси официальная статистика не отображала. Месячный рост цен за последние три года составлял максимум 2%, но чаще не превышал даже 1%, а временами наблюдался и спад. Что касается годовой динамики, то, согласно данным Бюро, в сентябре текущего года цены на такси превосходят прошлогодние лишь на 6,5%.

К сожалению, в приложениях на собственных смартфонах или при попытке остановить прямо на дороге «частника», жители и гости страны наблюдают совсем иную картину.

Доходы предприятий от услуг такси за январь–август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли почти в пять раз и составили 2,8 млрд тг, почти сравнявшись с докризисным уровнем 2019 года. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период показатель составлял всего 603,3 млн тг, сократившись почти впятеро из-за «коронакризиса» и карантинных ограничений.

При этом численность перевезённых в текущем году пассажиров сократилась к прошлому году на 30,6%, до 1,4 млрд человек за восемь месяцев. В январе–августе 2020 также наблюдался спад — минус 48,7% за год.

Впрочем, возможно, разлёт наблюдаемой ситуации и официальной статистики связан с тем, что рынок такси в РК достаточно «серый». По словам председателя Ассоциации транспортников города Нур-Султана Медета Курманова, 90% рынка такси в Казахстане находится в теневом секторе, передает inbusiness.kz.

Относительно «белым» можно считать сегмент международных компаний-агрегаторов. Наиболее популярные в РК — объединённые «Яндекс.Такси» и Uber (причём Яндекс постепенно выкупает долю Uber), inDriver, и, кроме того, на рынок Казахстана зашёл китайский сервис DiDi, уже ранее вытеснивший с «родного» рынка тот же Uber.

Самое большое количество голосов на территории Казахстана, по данным на 8 октября 2021 года, в App Store получило приложение «Яндекс.Такси» — «Яндекс Go»: свои оценки приложению поставили 345,5 тыс. пользователей, средний рейтинг составил 4,9 балла. Вполне вероятно, что рейтинг достаточно позитивный в первую очередь потому, приложение позволяет не только вызывать такси, но и заказывать еду, вызвать курьера и прочее, и высоко оцениваются именно прочие функции.

Следом идет inDriver: проголосовали 336,8 тыс. пользователей, средний рейтинг составил 4,9 балла. У Uber KZ самый высокий рейтинг — 5 баллов, при этом проголосовали лишь 25,4 тыс. человек. У новичка DiDi не только самый низкий рейтинг — всего 1,2 балла, но и наименьшее число проголосовавших — 1,9 тыс. пользователей.

При этом, согласно рейтингу популярности приложений MobileAction, в категории «Путешествия» на 8 октября на первом месте в App Store находился DiDi, следом шёл «Яндекс Go», на третьем месте — inDriver, на четвёртом — Uber KZ. Рейтинг рассчитывается на основе количества скачиваний приложения за определённый промежуток времени.

Play Market не учитывает загрузки, голосование и рейтинг отдельно по странам. Здесь чаще всего оставляли оценки приложению «Яндекс Go» — 2,9 млн пользователей; рейтинг составил 4,9 балла. Следом идет inDriver — 2,4 млн проголосовавших пользователей, рейтинг — 4,8 балла. У DiDi — 579 тыс. голосов, рейтинг — 4,1 балла. Однако важно отметить: для всей этой тройки скачивается одно общее приложение вне зависимости от места проживания, и лишь потом пользователи выбирают свой регион и город. Иная ситуация у Uber: здесь в каждой стране, где компания присутствует совместно с «Яндекс», создаётся отдельное приложение. У Uber KZ по этой причине всего 6,6 тыс. голосов, рейтинг — 4,6 балла.

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Информация предоставлена Energyprom.kz

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