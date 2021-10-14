Схемы интернет-мошенников основаны на доверчивой жадности

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Замдиректора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ернар Оразбаев о защите персональных данных и финансовых пирамидах