Схемы интернет-мошенников основаны на доверчивой жадности 14.10.2021 11:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 162 0 Замдиректора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ернар Оразбаев о защите персональных данных и финансовых пирамидах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Пермский стрелок: философия суицида Изъятие жилья: законные основания не нужны? Строительство – «пороховая бочка» системы Олжас и Алия: кто элитнее? Трезвый взгляд на болезненную реальность