«Ashyq» пытаются преследовать в суде

Приложение не обеспечивает защиты личных данных, вредит людям

Мария Левченко, 15 лет, находилась на 14-дневном карантине в связи с положительным ПЦР-тестом. Из-за карантина ее отказались забирать в медицинское учреждение с диагнозом острый лейкоз. Девушка умерла. На основании подобных случаев истцы требуют отменить постановление главного санитарного врача Ерлана Киясова №44 «О внедрении проекта «Ashyq» как незаконное. Дело рассматривается в Специализированном межрайонном административном суде г. Нур-Султан судьей Эльвирой Искаковой.

Истцы требуют предоставить техническую документацию по системе «Ashyq». На вопрос судьи для чего им это, адвокаты объясняют ходатайство вопросами безопасности персональных данных. Юрист Гульжан Дюсенбекова обратила внимание на имеющую хождение информацию, где указывается, что данные граждан Республики Казахстан хранятся за пределами страны. IP-адрес сервера «Ashyq» показывает Сейшельские острова.

Медицинские данные являются тайной медицинского работника. «Но «Ashyq» разработан не для оказания медицинской помощи, – подчеркнула г-жа Дюсенбекова. – Программа должна соответствовать стандартам в области безопасности. Нужны гарантии, что программа приобретена государственным органом, а не третьим лицом для извлечения прибыли».

«Кто купил «Ashyq»? – спросила судья у ответчиков. «Мы не знаем», – ответили представители Минздрава. Вроде как программа разработана по заказу НПП «Атамекен», но Министерство здравоохранения в ее госзакупках не участвовало. Ответчики заявили, что собственником «Ashyq» является МЦРИАП (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности).

Адвокат и представитель истцов Елена Игнатенко акцентировала внимание суда на том, что определять человека «красный», «желтый» или «зеленый» без привязки к состоянию его здоровья «ненаучно, нелогично и незаконно». В качестве примера несовершенства работы «Ashyq» был приведен случай с Юлией Михель. Сначала она получила положительный ПЦР-тест и ей присвоили статус «красный» с 14-дневным карантином. В тот же день был сделан новый тест, который показал отрицательный результат. Но в «Ashyq» так и оставили статус «красный», поскольку программа не имеет технических возможностей быстро вносить изменения.

Каждый из истцов хочет иметь гарантии безопасности персональных данных. Они спрашивают: для чего и с какой целью они собираются? К тому же личные данные собираются под угрозой ограничения прав (передвижение, доступ к медицинским услугам, посещение торговых заведений).

Ответчики сообщили, что изначально «Ashyq» был предложен бизнесом для работы коммерческих объектов. «Участие в проекте «Ashyq» добровольное», – еще один их тезис. «Программа защищает право окружающих на безопасную медицинскую среду»; «Есть поручение главы государства об ускоренном использовании «Ashyq», – особо выделили ответчики.

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