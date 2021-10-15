«Как и где живет «глубинный народ» в Казахстане». «Электрический шок». «Загнали в уголь: куда пропало твердое топливо?». «За саботаж строительства школ надо наказывать областных акимов». «Минздрав запретил очно работать непривитым работникам»

Сетевой Казахстан 15 октября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Экономика стран ЕАЭС «оживает» после пандемии» — Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Встреча на высшем уровне, учитывая все еще непростую эпидемиологическую ситуацию, прошла в формате видеоконференции. Участие в нем приняли руководители всех стран – членов Евразийского экономического союза: Премьер-министр Армении Никол ПАШИНЯН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, Президент Кыргызстана Садыр ЖАПАРОВ, Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил МЯСНИКОВИЧ…

IA — CENTR . RU . «Как и где живет «глубинный народ» в Казахстане» — «Существует ли синофобия в Казахстане, как в стране относятся к вакцинации, какие мысли у казахстанцев по поводу языкового вопроса?» – чем больше результатов опросов публикуется в общественном поле, тем больше споров эти данные вызывают. Обычно в ответ на любые опубликованные рейтинги и выводы сыпятся советы комментаторов «сходить в народ» – ведь у народа всегда свое мнение. Реально ли измерить мнение «глубинного народа», чем он живет в Казахстане и чем отличается от другой части общества – говорим с социологом, президентом ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмирой ИЛЕУОВОЙ.

FORBES . KZ . «Почему Казахстан продает госкомпании со скидкой» — Перечень компаний, подлежащих приватизации, включает более 600 объектов. Вторник, 17 августа, стал для правительства особенным днем. НУХ «Байтерек» в ходе аукциона продал 100% акций (40 912 штук) дочернего предприятия АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК). Среди покупателей ажиотаж не наблюдался, заявки подали три претендента. Торги на повышение цены начались с отметки 10,5 млрд тенге и закончились на сумме 10,6 млрд… ИФК давно уже стал для правительства «чемоданом без ручки», который хотелось быстрее пристроить в надежные руки.

365 INFO . KZ . «За саботаж строительства школ надо наказывать областных акимов» — Чтобы в будущем всем детям хватило учебных мест, к строительству школ надо подключать частный бизнес и не перекрывать ему дорогу. А чтобы на местах поручения президента исполнялись лучше, надо выбирать не только сельских акимов, но также областных и районных. По словам политолога Марата ШИБУТОВА, такие действия — это саботаж на местах. И за такое нужно с позором снимать областных акимов и наказывать их заместителей — То, что по Атырауской области ноль освоенных средств в октябре — это, я считаю, умудриться надо, чтобы провалить. Это просто демонстрирует неумение работать.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Электрический шок» — Текущая ситуация в электроэнергетике почти стрессовая. Но в Минэнерго пока не наблюдается ни стресса, ни плана выхода из него. Не успел начаться октябрь, как по электроэнергетике Казахстана будто судорога пробежала. АО “КЕGОС”, сетевая компания и системный оператор сразу, выпустило насыщенно драматический пресс-релиз: “недостаток генерации и отклонения мощности реально угрожают нарушением устойчивости, есть риск возникновения крупной системной аварии”.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Загнали в уголь: куда пропало твердое топливо?» — Дизель, бензин, газ. Вслед за ними дефицитным товаром стал и уголь в стране. Железнодорожные тупики пусты. Если и завозят товар, то только парочкой вагонов, которые раскупают втридорога за несколько минут. И это в самый разгар подготовки к зиме. Что же будет, когда ударят первые холода? Кто виноват в ситуации – добывающие компании, посредники или перекупщики? В ситуации разбирался корреспондент…

QMONITOR . KZ . «Бокс, коррупция и Казахстан: деньги решают все?» — Почему результаты наших боксеров, которые обычно вносили наибольший вклад в олимпийскую медальную копилку Казахстана, на недавних Играх в Токио оказались значительно хуже, чем на предыдущих? Почему любительский бокс растерял свою былую популярность в мире и оказался под угрозой исключения из программы Олимпиад? Обнародованные в конце сентября итоги расследования, проведенного группой Ричарда Макларена, не содержат прямых ответов на эти вопросы, но дают немало пищи для размышлений и догадок на сей счет.

CARAVAN . KZ . ««Изнасилуют твою жену и дочь!»: исповедь замминистра обороны, который испытал кошмары «пресс-хаты» и провел 9 лет в тюрьме» — Бывший заместитель министра обороны генерал-лейтенант Кажимурат МАЕРМАНОВ, выйдя из тюрьмы, заявил, что оговорил себя под давлением. Исповедь бывшего генерала МО РК, приговоренного к 11 годам заключения, насквозь пропитана кровью, слезами, тюремной баландой, обидой, мечтой о свободе и жгучим желанием донести до людей правду. Свою правду, без домыслов и догадок. Отсидев немалый срок за колючей проволокой, он в эксклюзивном интервью “КАРАВАНУ” рассказал о мытарствах на зоне и о том, с чем и с кем из известных з/к государственного масштаба ему пришлось там столкнуться лоб в лоб.

«Минздрав запретил очно работать непривитым работникам: чем это чревато» — 17 октября в Казахстане вступают в силу новые поправки в Санитарные правила. Теперь СЭС может проходить на любое рабочее место на предприятиях страны и проверять сотрудников на наличие прививки от COVID-19. Если таковой нет, то санэпидемиологи вправе наложить на работодателя штраф в размере 680 тысяч тенге. При этом неважно, болен работник или нет, и какой уровень антител в его организме. Определяющим документом становится справка о получении прививки. Документ уже вызвал возмущение со стороны предпринимателей, различных отраслевых и региональных объединений.

EURASIANET . ORG . «Казахстан: стендап-комики в поисках места под солнцем» — Назерке БАЗИЕВА, к примеру, в своих выступлениях частенько выезжает на высмеивании казахского обычая, согласно которому невестки должны с готовностью обхаживать родственников мужа. «Я говорю мужу: “Мои родители растили меня не для того, чтобы я стирала белье твоей семьи”. А он отвечает: “Но моя бабушка собирается подарить нам тысячу баксов”. А я ему в ответ: “Дорогой, ты же знаешь, я всегда любила твою бабушку”»… Что касается Темирлана ШАНГИРЕЕВА, то он в качестве мишени для своих шуток избрал недобросовестных госслужащих.

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