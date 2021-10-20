Война Миров. Интриги визита Виктории Нуланд в Москву

Есть ли возможность договориться Белому дому и Кремлю

Видимая часть айсберга от пребывания Виктории Нуланд в Москве получилась совсем крохотная. Совместное дежурное заявление по Украине совершенно не коррелирует с тем валом конспирологии, который был поднят визитом заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Так зачем же приезжала г-жа Нуланд: «Северный поток – 2», Украина, базы в Центральной Азии или все-таки Китай?

Виктория Нуланд. (Фото: thehill.com/© Anna Moneymaker)

В американском истеблишменте сегодня острый кадровый голод на специалистов по России. Из-за этого «тетю Вику», как порой называют кадрового дипломата в российских экспертных кругах, элементарно некем заменить. В администрации президента Джо Байдена переизбыток политических назначенцев при явном дефиците карьерных функционеров. Поэтому даже стандартный зондаж настроений в руководстве Кремля качественно могут сделать единицы.

Будь картина иной, в Белом доме не стали бы два месяца решать вопрос с визой для Виктории Нуланд. Дело в том, что маховик персональных санкций и контрсанкций, где отдельным фронтом выступала дипломатическая война, в 2019-ом году добрался и до г-жи Нуланд, которой был запрещен въезд в Россию. Поскольку поменять ее не на кого (глубоко в теме, знает русский язык, может ругаться матом), американцы в ответ сняли санкции с российского дипломата из миссии в ООН. Дело в том, что комплекс Организации объединенных наций находится на территории США, а потому именно там решают, кого в ООН пускать, а кого нет.

Виктория Нуланд провела переговоры с Сергеем Рябковым, который по статусу заместителя главы МИД соответствует позиции американской коллеги. Он назвал диалог «предельно откровенным», хотя и признал, что «американцы не прислушиваются к нашей логике, нашим требованиям». Известно, что после ухода/бегства США из Афганистана, Вашингтон хотел бы получить базы в постсоветской Центральной Азии, а ему отвечают про неприемлемость подобного варианта. А в Белом доме помнят, как их самолеты базировались на Манас под Бишкеком, поэтому не понимают, почему нельзя повторить.

Ну а повторить нельзя еще и потому, что из Пекина всем странам Центральной Азии в ходе официальной встречи дали понять: появление американских баз в регионе будет воспринято как недружественный шаг в отношении КНР. Когда как минимум вторая держава планеты столь доходчиво объясняет, чего делать не надо, «хотелки» из-за океана как-то сильно теряют в своих практических возможностях.

Другим одноранговым переговорщиком для г-жи Нуланд стал Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента. В российском властном раскладе г-н Козак, среди прочего, курирует Украину. Если верить президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, то обсуждался вопрос о подключении США к формату урегулирования на Донбассе, но безрезультатно.

Стратегически американцам нужно, чтобы ситуация на Украине заморозилась и в ближайшее время никак не отсвечивала в геополитическом смысле. Дело в том, что Китай требует всех сил Вашингтона, из-за чего у последнего мало ресурсов, чтобы отвлекаться еще и на «разборки» с Россией. Но Москва потому и давит в сторону Украины, что после бегства из Афганистана глобальный рейтинг США просел, а это серьезно развязывает Кремлю руки. «Северный поток – 2» опять же достроен, что снимает беспокойство Германии – главного игрока в ЕС – по поводу бесперебойности поставок «голубого топлива» при эксцессах на украинском направлении.

После того, как Россия выдержала санкционное давление коллективного Запада, она чувствует в себе силы, а в международном поле условия для решения «украинского вопроса». Разумеется, после статьи Дмитрия Медведева, в которой он грубо пугает Киев (вышла как раз в канун приезда Виктории Нуланд), не стоит немедленно ждать военного нападения, но общий посыл Кремля никаких сомнений не вызывает.

В той части российской правящей элиты, которая сегодня доминирует, вопрос по Украине имеет экзистенциальный характер. Как после крушения Российской империи ситуация в треугольнике Россия – Беларусь – Украина не могла устаканиться, пока не определился один победитель, так и после Распада СССР мы наблюдаем аналогичный виток на спирали Истории. Просто в силу объективных причин наведение порядка сильно задерживается.

С Минском Москва все принципиальные вопросы решила и Александр Лукашенко дисциплинированно встраивается в новый геополитический ландшафт. А вот Киев сопротивляется, поскольку Вашингтон очень глубоко втянул его в систему своего доминирования. Объективная задача г-жи Нуланд заключается в сдерживании российского давления на Украину. Насколько ей под силу добиться такого дипломатическими методами – вопрос открытый.

Если после присоединения Крыма и войны на Донбассе антиукраинская (в смысле государства Украина) риторика в основном велась силами пропагандистов вроде Владимира Соловьева, то с весны этого года ситуация изменилась. Теперь жесткие заявления в адрес Киева делаются всеми высшими государственными лицами России. С провалом линии Владислава Суркова по Украине, его с направления и полномочий сняли, а саму стратегию забраковали. Новый курс ведет Дмитрий Козак, который давно невъездной в США и Евросоюз, а потому имеет свободные руки при реализации жестких сценариев.

Надо сказать, что время в данном вопросе больше работает на Москву, чем на Вашингтон. Блок AUKUS подорвал единство в порядках коллективного Запада гораздо сильнее, чем виделось на первых порах. Стремление Белого дома мобилизовать НАТО на борьбу с Китаем энтузиазма во многих странах блока не вызывает. С другой стороны, добавление в разряд вероятных противников к России еще и КНР сильно понижает возможности североатлантического альянса в плане продвижения поставленных задач в жизнь.

Президент Владимир Путин, будучи дзюдоистом второго хода, может удивительно долго тянуть резину, перед тем, как сделать что-то важное. В этом ключе происходили и война с Грузией 08.08.08., когда сначала дождались нападения грузинских войск на Южную Осетию, а потом нанесли Тбилиси поражения, и возвращение Крыма произошло только после майдана и падения режима Виктора Януковича.

Естественное желание Белого дома добиться нейтралитета Москвы при схватке США с Китаем не обеспечивается характером протекающих мировых процессов. Россия не может ставить на Вашингтон, поскольку именно он сегодня является ее главным врагом и не скрывает планов по свержению правящего режима и расчленению территории на несколько новых стран. Поднебесная тем временем набирает военную, экономическую и технологическую мощь. Количество совместных российско-китайских военных маневров растет год от года.

Энергетический провал Европы, который обнажился этой осенью, стал ударом не только по Брюсселю и Лондону, но и по Белому дому. Когда твои стратегические союзники надрываются из-за необеспеченных ресурсами амбиций, как в случае с «зеленым переходом», тогда и сам вожак стаи несет неизбежные потери из-за неудачников.

Сама постановка вопроса о том, будто Москву можно оторвать от Пекина и переманить на сторону Вашингтона какими-либо уступками, сильно отдает наивностью. Сближение России и Китая обусловлено глобальными раскладами, а не прихотью конкретных политических фигур. Виктория Нуланд как профессионал может лишь замерить общий накал враждебности Кремля к США, а также оценить характер и направление российских планов в Евразии на ближайший период. С другой стороны, отсутствие точек для взаимопонимания и компромисса – это тоже ясность, которая поможет на запланированной встрече президентов Путина и Байдена в декабре.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.