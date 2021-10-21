Агромучение наконец станет агробизнесом?

АПК – это настоящий «золотой фонд» Казахстана. Нацпроект будет вытаскивать его из болота

Одним из первых из всех членов правительства (министр здравоохранения Алексей Цой, конечно, из-за ковида опередил всех) пропагандировать грядущие изменения, благодаря одному из национальных проектов, отважился министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Он лично ответствен за развитие агропромышленного комплекса до 2025 года, хотелось бы думать. Но это, вероятно, не так.

Он – лишь руководитель этого проекта. А куратор – заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Однако в тексте национального проекта прописаны полевые игроки – подолжностно и пофамильно.

Такое странное ощущение от этого. С одной стороны, глава государства потребовал не только перейти к конкретным задачам и проектному финансированию и назначить ответственных лиц, но такое в Казахстане – впервые за все 30 лет самостоятельного дрейфа. И отсюда все тревоги.

Во-первых, передвижения, рокировки, отставки, — это не редкость для государственного управления. Напротив, чиновников меняют местами и увольняют слишком часто, причем, настолько, что они не успевают не только войти в курс дела, но даже и осмотреться на новом месте. А тут – личная ответственность до 2025 года.

Означает ли это то, что на высшем уровне введено некое правило, согласно которому нашим крылатым «белым воротничкам» наконец позволят доработать обозначенный срок? А если этого правила нет, то, значит, вся архитектура ответственности начнет разваливаться после первых же изменений статус-кво лиц, ответственных за конкретные национальные проекты? Не получим ли мы в итоге принцип «домино» и в итоге вся надежда на лучшие изменений в стране рухнет?

А статусы руководителя и куратора? Подразумевают ли они личную ответственность? Или их задача – лишь наблюдать с позиции командирских высот?..

Эта дилемма персональной ответственности свойственна не только сектору АПК, но и всем другим, которые обозначены в национальных проектах.

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Если обойтись без прелюдии и общих фраз, то давайте, посмотрим, как чиновники видят изменения в сельскохозяйственном секторе?

В глобальном смысле нам обещают как минимум четыре мощных эффекта: повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза, обеспечить Казахстан основными продовольственными товарами отечественного производства; увеличить экспорт продукции АПК в 2 раза с доведением в нем доли переработанной продукции до 70%. Ну и вишенка на торте: стабильное повышение доходов 1 млн. сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестпроектов.

По мнению министра, повысить производительность труда можно будет за счет применения высококачественных семян, минеральных удобрений, современной техники и технологии, орошаемого земледелия и т.д.

Самое главное, в министерстве как будто бы есть понимание того, что именно нужно сделать для изменения ситуации к лучшему в АПК. Создать систему прослеживаемости семян. Технически оснастить семеноводческие хозяйства современной техникой и оборудованием. Для повышения урожайности использовать не только качественные семена, но и активнее использовать минеральные удобрения. Для производства современных систем орошения построят завод с мощностью 1000 установок в год. Охват площадей применения водосберегающих технологий увеличится до 450 тыс. га.

Дальше – больше: переход на интенсивное животноводство, развитие инфраструктуры пастбищ, повышение продуктивности скота и птицы.

Глава ведомства не скупится на цифры. А, поскольку он очень убедителен, хочется верить на слово. Ведь жизнь сельских жителей страны уже к 2025 году будет едва ли не идеальной. С одной стороны – агромучение наконец станет агробизнесом, аграрии, вероятно, станут зажиточными, а, с другой, — внутренний рынок будет наполнен продуктами отечественного производства. Министр обещает, что самые импортируемые позиции – мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба – страна будет производить сама уже к 2024 году, а обеспеченность сахаром составит 80%. Ну и вообще мы станем красавчиками, экспорт продуктов питания увеличится в 2 раза.

Что касается 7 загадочных экосистем, то они будут созданы вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Ох, от перспектив здесь захватывает дух: как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью. И всего за пятилетку будет создано 70 тыс. семейных хозяйств (интересно, как это будет выглядеть?).

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Если судить по документу, ведомство готово немедленно приступить к решению этих непростых задач. В 2021 году для сельского хозяйства из государственного бюджета будет выделено почти 472 млрд. тенге, а внебюджетные средства составят более 807 млрд. тенге. Всего же до 2025 года включительно будет израсходовано 2,7 трлн. бюджетных денег и 4,1 трлн. – от инвесторов.

Однако только на повышение производительности труда будет потрачено 1,170 трлн. тенге, и исключительно из республиканского и местного бюджетов. Инвесторских денег здесь не запланировано ни копейки. Очень странно, потому что тот, кто занимается агробизнесом, тоже может и должен вкладываться.

Наибольшие вложения от инвесторов – 2,319 трлн. тенге – ожидаются при формировании 7 крупных экосистем. И примерно сопоставимые – для увеличения экспорта 867 млрд. тенге за 5 лет и для обеспечения отечественного продовольственного рынка – 913 млрд. тенге.

Насколько этот подход оправдает себя, можно будет увидеть в самые ближайшие годы.

Но, честно говоря, мышление чиновников, пишущих судьбоносные проекты, не меняется. И они опять увеличивают уставный капитал НУХ «Байтерек», который поделится этим капиталом с «дочкой» «Аграрная кредитная корпорация» – для финансирования субъектов АПК. Ну а как же без этого? Дорожка проторена. И микрокредитование организуют.

Очень много субсидирования. Но если бы все эти деньги – 100%! – доходили до бенефициаров! К сожалению, субсидирование неподконтрольно, и это при том, что случались громкие скандалы и разворовывания в этой сфере.

Также министр заявил о том, что работой будут обеспечены 500 тыс. человек. А как и когда это будет – не сказал: все эти блага свалятся на голову бедных сельских тружеников не сразу.

Например, занятость считается суммарно за все годы. В этом году постоянную работу получат лишь 8 370 человек. В 2022 году – 12 810 человек, в 2023-м – 19 345, в 2024-м – 26 800, и, наконец, в 2025 году – 32 675 человек. Получается всего 100 тысяч постоянных рабочих мест. А 400 тыс. – это сезонные рабочие. И заработать на свой кусок хлеба все эти счастливчики смогут заработать не сразу, не здесь и сейчас, а тоже суммарно – за пять лет.

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Понятно, что риторика не может быть иной – только бодрой. Докладывают о будущих переменах так, как будто бы они уже наступили. Однако мы еще посмотрим. Веры мало. Но это действительно последний шанс хоть что-то сделать для своей страны и для простых людей. Иначе – пропасть.

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