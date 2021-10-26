Объём услуг психиатрических больниц вырос на 19% за год

В то же время по Нур-Султану и густонаселенной Туркестанской области данных в секторе по неизвестной причине нет

За январь–июнь 2021 года психиатрические больницы РК оказали услуги на 19,9 млрд тг, плюс 18,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

96,8% услуг в стоимостном объёме оплачено за счёт бюджета: 19,3 млрд тг, плюс 17,7% за год. 585,5 млн тг обеспечено за счёт населения и 53,7 млн тг — за счёт предприятий.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года услуги психиатрических больниц составили 16,8 млрд тг, на 27,2% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объём услуг пришёлся на Алматы: 3,2 млрд тг, плюс 38,3% за год. Далее идут Восточно-Казахстанская (2,2 млрд тг, плюс 3% за год) и Карагандинская (1,9 млрд тг, плюс 62,6%) области.

Наибольший годовой рост объёма услуг был зарегистрировал в Жамбылской области (на 86,3% за год в стоимостном выражении, впрочем, всего до 744 млн тг), наибольшее сокращение — в Шымкенте (на 8% за год до 1,3 млрд тг).

Заметим: по Нур-Султану и, главное, по обширной густонаселенной Туркестанской области показателей по услугам в секторе нет ни в текущем году, ни в предыдущем. Причём по Туркестанской области данных об услугах соответствующих медучреждений не было в принципе, только по Шымкенту, хотя психиатрические клиники в регионе присутствовать должны (в частности, психиатрическая больница в г. Туркестане, например).

19,7 млрд тг в совокупном объёме услуг пришлось на предприятия, находящиеся в государственной собственности, ещё 271,9 млн тг — на частные компании. Услуги крупных предприятий составили 19 млрд тг, средних — 616,2 млн тг, малых — 271,9 млн тг.

С начала года к психиатрам обратилось почти 300 тыс. казахстанцев, сообщает zakon.kz. Помощь для лиц с психическими нарушениями представлена 16 дневными стационарами. Большое внимание уделяется развитию и доступной помощи детям. За последний год созданы три подразделения дневного стационара, открыты два отделения медико-социальной реабилитации для детей в Карагандинской области и в Шымкенте.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz



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