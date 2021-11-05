Чем управлять выборному сельскому акиму? 05.11.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 81 0 Социолог Гульмира Илеуова о массиве проблем сельских территорий Похожие материалы: Казусы выборов сельских акимов Агромучение наконец станет агробизнесом? Кто получит больше эффектов от главного нацпроекта страны в виде зарплат и бонусов? «Трансформация госпрограмм в национальные проекты Казахстана – имитация реформ». «Рассадники безграмотности. Кто подрывает реализацию языковой политики в Казахстане?». «На казахстанских свадьбах гуляют так, как будто завтра конец света» В рейтинге среди 202 стран по ожидаемой продолжительности жизни Казахстан занял 105-е место из 193