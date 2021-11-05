Рассадник коррупции — обе столицы и Туркестанская область

В целом количество уголовных преступлений, связанных с коррупцией, сократилось на треть

За январь–сентябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,4 тыс. уголовных коррупционных преступлений — на 33,3% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего таких преступлений зарегистрировано в столице: 140 случаев, минус 22,7% за год. Среди антилидеров также оказались Алматы (135 случаев, минус 19,2%), Туркестанская (107 случаев, плюс 5,9%) и Жамбылская (также 107 случаев, минус 23%) области. Меньше всего подобных преступлений зарегистрировано в Мангистауской области: всего 43 случая — на 47,6% меньше, чем годом ранее.

Наибольший рост количества коррупционных преступлений наблюдается в Туркестанской области, наибольшее сокращение — в ЗКО (на 65,3%, до 51 случая).

Большая часть таких преступлений относилась к тяжкой степени: 937 правонарушений. К средней степени тяжести относились 340 случаев, к небольшой тяжести — 97 преступлений, к особо тяжким — 33 правонарушения.

Более трети всех нарушений в сфере коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: 488 случаев — на 2,4% меньше, чем годом ранее.

«Популярными» статьями нарушений также стали получение взятки (383 правонарушения, минус 36,5% за год) и мошенничество (142 случая, минус 56,8%). Далее идут присвоение или растрата вверенного чужого имущества (141 преступление, минус 51% за год) и злоупотребление должностными полномочиями (120 случаев, минус 28,6%).

Численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, с начала года составила 739 человек — на 7,2% меньше, чем годом ранее.

Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались служащие акиматов и их структурных подразделений: 130 человек, минус 24% за год. Далее идут служащие органов внутренних дел (125 человек) и Министерства финансов (33 человека).

По итогам трёх кварталов на коррупции также попались 4 судьи и 3 акима.

Глава Антикоррупционной службы на республиканском совещании с участием ректоров высших учебных заведений страны рассказал о состоянии коррумпированности в вузах республики, сообщает zakon.kz.

По словам Марата Ахметжанова, больше всего случаев коррупционных сделок в вузах совершается в Атырау (24%), Нур-Султане (20%), Шымкенте (12,5%), Алматы (12%), а также в Алматинской (12%), Мангистауской (10%) и Туркестанской (9%) областях.

Наиболее часто «неофициальные платежи» требовались для закрытия сессии (64%) и поступления в вуз (14%).

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Информация предоставлена Finprom.kz

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