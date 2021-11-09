«Градус общественного недовольства растет, но – какова его природа и несет ли он угрозу режиму?». «Сколько стоит гражданин Казахстана». «Сталин, казахи и Казахстан: «отец народов» или «злой отчим»?». «Время наказывать»

День за днем 266 0
Сетевой Казахстан 9 ноября 2021г.

TURANPRESS.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «О президентской власти на текущем этапе» — Градус общественного недовольства растет, но – какова его природа и несет ли он угрозу режиму? Попробуем разобраться… Теперь о реформах. Два года, будучи членом НСОДа, я отмечал, что в обществе нет четкого понимания того, какие нужны реформы. Одни требуют усиления государственного регулирования, другие – большей либерализации. Одни выступают за мононациональный характер государственности, другие – в защиту интернационализма и гражданской идентичности. Одни – за тотальные выборы всех уровней власти, другие – за сохранение статус-кво. Одни – за свободный оборот сельхозземель, другие – против. Ни по одному вопросу нет 100%-ного консенсуса. И попытка движения в одну сторону сразу вызывает острое недовольство другой стороны.

RATEL.KZ. Марат АСИПОВ – «Сколько стоит гражданин Казахстана» — Как показали эти пресловутые 42 500 тенге, цена вопроса невелика. Всего-то миллиард долларов, и население страны кинется в интернет обрушивать запросами правительственные сайты. То есть любую напряженность в стране можно погасить за небольшие в масштабах страны деньги. Но лучше это делать заранее. Остается открытым только один вопрос: возможен ли социальный прогресс в обществе, легко соглашающемся на бесплатный сыр в мышеловке?

QMONITOR.KZ. «Сталин, казахи и Казахстан: «отец народов» или «злой отчим»?» — На днях, 7 ноября, отмечалась очередная годовщина революции 1917 года, кардинально изменившей жизнь Российской империи и населявших ее народов, в том числе казахского. Но эти изменения во многом были связаны и с теми конкретными историческими фигурами, которые тогда пришли к власти. Речь идет, прежде всего, о Ленине и Сталине. Именно их россияне, опрошенные в ходе недавнего социологического исследования «Левада-центра», назвали наиболее выдающимися деятелями прошлого. Причем Сталин по итогам опроса опередил Ленина, не говоря уже о Петре Первом и других. А как можно оценить его роль в судьбе казахов? Свое мнение на этот счет мы попросили высказать кандидата исторических наук Болата АСАНОВА.

Сталин

«Антон Бугаенко: «Гасить синофобию блокировкой грузов – это как тушить пожар газовым баллоном»» — В Китае, вероятно, просто некому заниматься вопросами казахстанских грузов. Согласно сообщениям наших специалистов по логистике, казахстанские товары китайскими поставщиками отгружены, и более их судьба груза не касается. Казахстанские товары стоят на китайских складах за счет наших компаний. Поэтому для китайского бизнеса проблем нет. Нет проблем и для местных властей, у которых главный приоритет и показатель оценки качества работы – недопущение вспышки коронавируса.

Война Миров. «Украинский вопрос» Кремля Война Миров. «Украинский вопрос» Кремля
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EXCLUSIVE.KZ. «Почему царская Россия планомерно боролась с казахским суфизмом?» — Марат СМАГУЛ, теолог Центра изучения религий, считает, что суфизм – это источник казахского патриотизма. Это не означает, что все должны быть суфиями. Но знать историю и мировоззрение своих предков мы обязаны. И это поможет нам противостоять различным идеологиям извне — Что же касается культуры и духовной жизни казахов, то в определении должен быть указан тасауф (суфизм), благодаря которому наши предки приняли ислам и историческую роль которого сложно переоценить. Историческая справедливость требует формулировки: «Государство признает историческую роль ислама суфийского направления казахов в развитии культуры и духовной жизни народа, (или «признает историческую роль суфийского ислама ханафитского толка (мазхаба») в развитии культуры и духовной жизни народа».

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Время наказывать» — Кто является архитектором схем с государственными субсидиями в животноводстве и плохо работающей электронной системы «Колдау». После того, как Антикор задержал свыше 30 чиновников, занимавшихся хищениями в сельском хозяйстве (главным образом по линии животноводства), начались бурные информационные брожения. С помощью передач, СМИ и информационных вбросов через соцсети виновники произошедшего пытаются найти козла отпущения. Чтобы не утомлять и не запутывать занятого читателя, объясним сразу: фундамент для хищений бюджетных субсидий сформировался в период руководства Минсельхозом Асылжаном МАМЫТБЕКОВЫМ.

IACENTR.RU. «Туркестанская область – лидер по рождаемости и по бедности в Казахстане» — Туркестанская область – это самая южная часть Казахстана. 19 июня 2018 года из состава Южно-Казахстанской области был выведен город Шымкент, получивший статус города республиканского значения, а саму область переименовали в Туркестанскую. Город Туркестан получил статус областного центра. Несмотря на искусственное снижение численности путем вывода города Шымкента из области, Туркестанский регион все равно остается на первом месте по другим демографическим показателям – к примеру, по уровню рождаемости и естественному приросту населения.

Ерлан ТУРГУМБАЕВTIME.KZ. «Полиция нового формата» — Министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ рассказал о реформировании органов внутренних дел в понедельник на правительственном часе в мажилисе. Заодно ответил на вопросы о причинах увеличения преступлений против половой неприкосновенности детей, перспективах охраны школ и детских садов, об автомобилях с российскими номерами и многом другом. По словам главы МВД, на первом этапе реформирования оптимизировали структуру полицейской системы, упразднив 106 управленческих звеньев и порядка полутора тысяч руководящих должностей.

«Школа стяжательства» — Образовательный центр, раскрученный с участием певца Айкына и группы Ninety One, обманул доверчивых клиентов более чем на 80 миллионов тенге. В одном из районных судов столицы на днях тихо и без лишнего шума завершился процесс по уголовному делу 33-летней Анар БАЯХМЕТОВОЙ. Молодая женщина за короткий срок построила образовательный бизнес, предлагая широкий спектр услуг — от обучения иностранным языкам до отправки студентов в зарубежные вузы.

Сколько можно накачивать Семейный банк деньгами? Сколько можно накачивать Семейный банк деньгами?
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AZATTYQ.ORG. «Мы его теряем. Что происходит с Уралом и как его спасти» — В последние время Урал испытывает большие проблемы: воды становится всё меньше, река зарегулирована водохранилищами (особенно на территории России), судоходство почти прекращено, а загрязнение воды превышает все допустимые нормы. В 2018 году власти Казахстана назвали обмеление и загрязнение реки в регионе критическими. Однако, каких-либо явных продвижений по спасению Урала сделано не было. В октябре этого года из-за обмеления обнажилось дно Урала в центре Уральска. По словам экологов, такого не было за всю историю наблюдений. Можно ли еще спасти Урал и что нужно для этого сделать?

CARAVAN.KZ. «Может ли убить “Игра в кальмара”» — Роковые поступки 13-летней актюбинской девочки, спрыгнувшей с 20-го этажа, и алматинского школьника из НИШ, покончившего с собой из-за карнавального наряда, вызвали большой резонанс. В трагедии стали винить компьютерные игры, группы смерти, сериалы, музыку и даже сами высотки. Действительно ли эти факторы толкают подростков к суициду?

INFORMBURO.KZ. «Свадьба по-американски глазами казаха» — Бизнесмен из США Тимур СЕЙТМУРАТОВ рассказал, как принято проводить свадьбу в Америке и кто за всё платит — Мне всегда нравилась возможность (уже ставшая традицией) дарить молодожёнам на казахских свадьбах лаконичный подарок в виде конверта с деньгами. Полагаю, что во времена отсутствия товарного дефицита нет ничего практичнее и универсальнее, чем живой cash, который молодожёны всегда могут потратить по своему усмотрению. Не чужда традиция конвертов и в Америке. В очередной раз убедился в этом, гуляя на свадьбе, устроенной для своей дочери друзьями из среды американских евреев… Меня же суета свадебного вечера погрузила в собственные переживания. С того момента, как дочь окончила магистратуру и выпорхнула из отчего дома в самостоятельную жизнь, свадебная тема занимает всё больше моего внимания.

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