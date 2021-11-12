Накануне рождения Союза тюркских государств: сбудется ли мечта «шесть государств — одна нация»?

Удастся ли Эрдогану взять на себя лидирующую организующую роль?

Это материал пишется накануне назначенного на 12 ноября в Стамбуле 8-го саммита тюркских государств и посвящен анонсированному на предыдущем саммите созданию уже конкретной международной организации с таким названием – Союза тюркских государств. Смысловое же наполнение нового Союза тоже уже провозглашено президентом Турции Эрдоганом на предыдущей встрече, как его мечты – «шесть государств – одна нация».

Но предварим наши рассуждения насчет текущих обстоятельств тюркского союза и места Казахстана в нем таким нашим чуть более отдаленным прогнозом: похоже, дело идет к тому, что Турция получит назад свой Крым. Россия же, впервые со времен вещего Олега, опять прикрепит свой щит к вратам Царьграда, он же Константинополь, нынешний Стамбул. Чем и реализуется, ровно через полтысячи лет после провозглашения, концепция «Москва – третий Рим». После чего четвертому, точно, уже не бывать.

В самом деле, стоит нам наложить запущенную самим же Вашингтоном формулу глобальной трансформации «Китай – соперник, Россия – противник», неизменно проводимую в жизнь уже третьим президентом США (при том что каждая их смена заставляет кувыркаться собственно Штаты) на напрягающую некоторых российских политологов активность Турции в Сирии, на Кавказе и Центрально-Азиатских республиках, как становится ясно: Москва и Стамбул, конечно, соперники, но … партнеры. Не зря же, говорят, именно из Москвы президента Эрдогана предупредили о готовящемся перевороте, чем его и предотвратили.

Глобализация, разумеется, отнюдь на заканчивается, многие ее достижения не просто остаются с нами, но и продолжат стремительно наращиваться, однако разделение мира на валютные зоны, равно и как на зоны экономических, военных, культурных, религиозных, этических и всяких прочих интересов – оно уже идет и ждет своих развязок в виде признания итогов идущей сейчас мировой гибридной войны ее основными победителями и побежденными.

Спрашивается, с кем же в новом мировом раскладе быть Турции, коль скоро, при всех ее амбициях, новой Османской империей ей не бывать, полувековой мечты стать частью Евросоюза ее лишили из самого Брюсселя, а союзничество с США гарантировано увядает. Поговаривают, что за активностью турок традиционно видна Большая игра англичан, но у нынешней Англии сейчас у самой проблема — как бы не оказаться вообще вне Большой игры.

Между тем, Турция уже сейчас играет важную роль в розыгрыше самой сильной Евразийской карты – поставках энергоресурсов на рынки как Евросоюза, так и Китая. Именно через «Турецкий поток» совершен южный охват Европы газовым кольцом, смыкающимся, в конечном счете, с «Северным потоком-2». И Турция же разместила у себя атомную электростанцию Аккую, уникальную тем, что эта АЭС так и останется принадлежащей «Росатому», но с многолетней гарантией закупа ее электроэнергии турецкой стороной по гарантированной цене.

Опять-таки, присутствие в Сирии – тоже важная часть контроля за нефтегазовыми потоками на всем Ближнем Востоке, и в этом смысле Россия и Турция, нередко «толкающиеся локтями» в бывшей Османской провинции – все же больше партнеры. И то сказать, важно не доминировать полностью на тридевятых от собственной территории землях, а не допускать там доминирования чужеродного геополитически. В этом смысле российско-турецкое партнерство в регионе, где остро пересекаются интересы Ирана, Израиля, пока еще проамериканских саудитов и много кого еще – это именно партнерство. При том что Эрдоган всячески старается расширять и укреплять свои позиции – и флаг ему в руки.

Равно как и на Кавказе: да, Азербайджан на это раз взял верх над Арменией благодаря турецкой помощи, но в результате усилились именно российские миротворческие позиции. И вообще: это не тот случай, когда Турция пытается вытеснить Россию с Кавказа, а тот, когда она тоже пытается там закрепиться. А поскольку будущий Евразийский союз отнюдь не будет централизованным и станет охватывать, по всей видимости, даже больше стран и народов, чем во времена Монгольской и Советской империй, внутренняя иерархия, точно, понадобится.

Давайте еще не забывать, что турки-сельджуки, как и давшие имя Империи османы – наши земляки. Выйдя с Алтая, пройдя через Степь на Кавказ и Малую Азию, они оставили после себя широкий след народов и наречий. Закрепившись же на исторических землях Восточной Римской империи и став преемниками Византии, они обосновались там прочно и навсегда, но … в неисправимо недружественном, мягко говоря, окружении. А где к Турции и туркам относятся совершенно нормально и даже с симпатией? Правильно, в России, особенно в ряде национальных автономий и регионов и, конечно, в наших краях. Причем некоторые даже ориентируются на лидирующую роль Турции в создании Великого Турана.

Но нужен ли нам, с Турцией или без, Центрально-Азиатский Союз? Безусловно и однозначно, и именно как продолжатель начатого в СССР. Ведь до прихода большевиков горные скотоводческие и долинные земледельческие народы существовали мало пересекаясь друг с другом, а вот после возведения плотинных электростанций, общих ЛЭП, мелиоративных, газопроводных и железнодорожных систем все это требует непрерывной межгосударственной коммуникации. Которая, между нами говоря, идет из рук вон плохо, только от-случая-к-случаю и только в двустороннем формате. Центрально-Азиатские президенты раз в несколько лет встречаются, говорят об интеграции, но дальше разговоров дело не идет. И не пойдет, потому что совместная деятельность требует установления правил старшинства и подчинения, а добровольно признавать себя младшими никто не готов в принципе.

Удастся ли Эрдогану взять на себя лидирующую организующую роль?

Теоретически, если Турция переживет сгущающийся сейчас над нею экономический кризис, а сам президент Эрдоган – попытки сместить его через выборы, это возможно. Хотя трудно представить себе, что довольно популярные в наших краях разговоры о тюркской интеграции приведут к практическим действиям. То, что местные политики «лягут» под Турцию – это вообще фантастика, да и тюрко-ориентированная общественность тоже вряд ли готова пойти так далеко.

Впрочем, разве что … в рамках ширящейся евразийской интеграции.

Давайте откровенно: разговоры о Центрально-Азиатском союзе, как и Туране, — они от желания придумать хоть какую-то альтернативу Евразийскому союзу и «русскому миру». И в таком качестве разговорами и заканчиваются. Но вот Тюркский союз как часть Евразийского – это идея полезная и, пожалуй, перспективная. При условии, что национально-ориентированные элиты найдут в себе силы и мужество посмотреть в глаза реалиями. И, признав их, выбрать достижимые цели.

Так, у нас в Казахстане попытка замены кириллицы на латиницу, нацеленная в … никуда, вызывает сейчас не просто сожаление, но и сочувствие. Государство не должно вести себя столь беспомощно: вывески и таблички на дверях кабинетов переписали, хотя окончательный вариант письменности так и не утвержден. И вообще: с каким иным миром станут общаться казахи, избавившись от кириллицы, — нет никаких языковых, информационных, культурных, научных и любых иных новых пространств, открывающихся перед казахским языком, будь он в новом буквенном начертании.

Другое дело, — тюркский мир в турецком исполнении – это действительно новый, неосвоенный и достаточно большой мир, еще один выход на международные просторы. Если выход в «русский мир» давно налажен, то «турецкий мир» пока закрыт для казахов, как и для узбеков, туркмен и киргизов, но отделяющие родственные народы языковые и письменные перегородки – они преодолимы, особенно если сосредоточить усилия именно на этом.

Мечта президента Эрдогана – одна нация на весь Тюркский Союз. Поскольку же нация начинается с языка, казахским патриотам стоило бы показать пример и подумать – не принять ли, для начала, полностью турецкий алфавит. А потом сосредоточиться на сближении собственно казахского с турецким – потратив столько же лет и средств, сколько ушло на попытки сделать казахский язык реально государственным, добиться можно будет многого.

Да, турецкий язык не является языком ООН, по распространению в мире он находится лишь в конце второго десятка. Тем не менее – это международный язык, ему учат в мировых университетах, готовят на нем инженеров и гуманитариев.

Опять-таки, Большой Евразийский Союз, — в нем вырисовывается столько участников и интересов, что тюркским народам, при всей их многочисленности и историческом праве, не мешало бы побеспокоится о большей консолидации, под той или иной заявкой на лидерство. А что касается Турции – хотя Стамбул, похоже, будет одной из его опорных столиц, не факт, что Москва согласиться делегировать ему опеку над Центральной Азией. Впрочем, при нынешней активности Турции на фоне демонстрируемого нежелания Казахстана переходить от экономической к политической интеграции, место по правую руку от председательствующего за общим Евразийским столом пока вакантно…

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