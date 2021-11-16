Национализм должен быть здоровым 16.11.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 105 0 Казбек Бейсебаев о том, что власти Казахстана не способны защищать национальные интересы в полной мере и игнорируют реальные проблемы Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Россия ухватила Казахстан за слабое место – национализм Судебным исполнителям выгодно быть частными Лавров не говорил о доминировании России Власть завершает распродажу народного добра Потребитель должен быть уверен в безопасности своих данных – Досаев