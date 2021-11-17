Уровень вице-министра не позволяет решить проблему обеспечения сирот

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Президент Общественного Фонда «Ұлағатты жанұя» Марианна Гурина о том, что нужно проводить пересмотр распределения бюджетных средств в сиротских учреждениях