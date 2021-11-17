Уровень вице-министра не позволяет решить проблему обеспечения сирот 17.11.2021 15:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 76 0 Президент Общественного Фонда «Ұлағатты жанұя» Марианна Гурина о том, что нужно проводить пересмотр распределения бюджетных средств в сиротских учреждениях Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Чем управлять выборному сельскому акиму? Монополистов можно призвать к ответу «Все нарушают, а мне нельзя?» Эзотерика в помощь Минобру Камалетдинов сменил Дандыбаева на посту вице-министра обороны Казахстана