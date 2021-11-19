Организация тюркских государств: чем арба лучше телеги? 19.11.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 187 0 Культуролог Ельдес Сейткемел о положении Казахстана между пульсирующими империями Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Организация тюркских государств – новый этап сотрудничества». «Казахстан впал в зависимость от Китая». «Центральная Азия хочет уравновесить Китай и Россию Турцией». «Досым Сатпаев написал книгу о восстании 1916 года. Почему она актуальна сейчас?» Накануне рождения Союза тюркских государств: сбудется ли мечта «шесть государств — одна нация»? Лавров не говорил о доминировании России Россия ухватила Казахстан за слабое место – национализм Национализм должен быть здоровым