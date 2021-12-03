Сломанные руки и просьба о защите 03.12.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 82 0 Пострадавшая Гаухар Омарова в отчаянии от угроз нападавших и затянувшегося следствия. Женщина просит разобраться, почему бездействует полиция, и дать жить без страха за жизнь Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Госслужащие одеяло заботы тянут на себя Хамству в воздухе и на земле объявлен бой Автобусы для сельских школьников официально еще не украли Могут ли Антикор и полиция не знать о существовании «помогаек»? Коррупционная тайна «дойных бычков»