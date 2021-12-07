Администрация президента споткнулась о порог достаточности 07.12.2021 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 67 0 Администрация президента споткнулась о порог достаточности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Порог достаточности для досрочного изъятия части пенсий вырастет с 2022 года в Казахстане «Не официальные, а исторически сложившиеся». «Ташкент и Нур-Султан – конкуренты ли?». «Почему Росатом победит США в борьбе за контракт на АЭС в Казахстане». «Почему минимальную пенсию поднимают на 3 тысячи, а порог достаточности – на миллионы?» Сайт ЕНПФ оказался недоступен после сообщения о повышении порога достаточности 30 лет обещаний Организация тюркских государств: чем арба лучше телеги?