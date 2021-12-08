«Разрабатываемый Социальный кодекс должен быть ключевым элементом нового «общественного договора». «На глубинные реформы власть РК не пойдет». «Взлеты и падения «хозяев» регионов. Как изменится корпус акимов?»

Сетевой Казахстан 8 декабря 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Чем для казахстанцев должен стать новый Социальный кодекс, рассказал Токаев» — Под председательством Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. О реализации реформ в сфере социального обеспечения доложил заместитель Премьер-министра Ералы ТУГЖАНОВ. Он рассказал о разработке Социального кодекса и модернизации пенсионной системы. «Я считаю, что меры, которые были предприняты Правительством, были адекватными. Мы должны усвоить все уроки пандемии и системно адаптировать свою социальную политику под новые реалии. Поддерживая представленные цели и задачи, хочу отметить, что разрабатываемый Социальный кодекс должен быть ключевым элементом нового «общественного договора»», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

TURANPRESS.KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Казахстан-ООН: ключевые итоги сотрудничества в 2021 году» — Текущий год ознаменовался расширением уровня взаимодействия между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций (ООН). Тон этому процессу во многом был задан Президентом РК Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. С одной стороны, являясь продолжительное время главой казахстанской дипломатии, он внес большой вклад в становление и развитие отношений Казахстана с ООН и ее ведущими институтами. С другой стороны, Токаев сам работал в данной организации в 2011-2013 гг. в должности заместителя Генерального секретаря и хорошо знает ее сильные и слабые стороны, направления деятельности, возможности, механизмы и т.д.

QMONITOR . KZ . «Взлеты и падения «хозяев» регионов. Как изменится корпус акимов?» — Возможная отставка правительства снова входит в «топ» самых обсуждаемых тем, несмотря на то, что команда Аскара МАМИНА довольно крепко держится в своих креслах. Но если предположить, что механизм распада кабмина все-таки будет запущен, то кадровые рокировки, скорее всего, затронут и глав регионов. В этой связи мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА спрогнозировать, кому из акимов при таком варианте удастся удержаться в своем кресле, а кому уготована участь быть списанными в утиль.

«Ранжирование вузов в Казахстане: чего в нём больше – плюсов или минусов?» — Похоже, казахстанская система высшего образования стоит на пороге новых кардинальных реформ. Вот уже больше года в стране обсуждается идея ранжирования вузов по лигам конкурентоспособности. Первым ее озвучил в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия один из его членов Асылбек КОЖАХМЕТОВ. Позже инициативу поддержали глава государства, Министерство образования и науки РК и ряд мажилисменов. Задачу по разработке системы ранжирования даже успели включить в Государственную программу развития образования и науки на 2020-2025 годы. Однако окончательное решение повисло в воздухе.

SPIK . KZ . «На глубинные реформы власть РК не пойдет» — На днях состоялось обсуждение исследования «Анализм реформы избирательного законодательства и выборов в Казахстане». В ходе обсуждения было предложено увеличить число депутатов мажилиса. Что такое увеличение и для чего оно? На этот вопрос отвечает независимый политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ — Мне представляется, что это на самом деле попытка заболтать проблематику действительно реального политического реформирования.. Я думаю, что никаких глубинных изменений в плане политического реформирования, которые уже озвучены Национальным советом общественного доверия, не будет, по одной простой причине, что они слишком сильно размывают существующую систему власти и контроля над политическими процессами.

TIME . KZ . «Учите арифметику!» — Порядка 400 миллиардов тенге поспешили вытащить из своей пенсионной копилки казахстанцы после известия о том, что с нового года существенно увеличится порог достаточности. Наши граждане побили рекорд по подаче заявлений на досрочное использование своих пенсионных накоплений: за четыре дня — 82 862 заявки! Такой активности вкладчики не проявляли даже в начале года, когда в стране стартовала соответствующая программа.

«Борьба с рисками или с тенью?» — Как корреспондент “Времени” помогал комитету внутреннего государственного аудита коррупцию внутри ведомства победить. Республиканский общественный совет по противодействию коррупции при Nur Otan провел очередное заседание, на этот раз посвященное акимату Алматы и комитету внутреннего государственного аудита (КВГА) Министерства финансов. Первая тема была связана с жалобами алматинцев на работу местных госорганов, а во второй части коррес­пондент газеты “Время” выступил с докладом о коррупционных рисках в работе КВГА по госзакупкам.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ — «Корпорация «Джон Дир»: 30 лет пренебрежения Казахстаном» — Начиная с 90-х годов все проекты «Deere & Company» в РК постигали провалы или откровенный саботаж. В отличие от стратегического партнерства нашей страны с американскими нефтяными гигантами, десятилетиями делающими большие деньги на казахстанской нефти, инвестиционные взаимоотношения с машиностроительным титаном «Deere & Company» все никак не ладятся.

KURSIV . KZ . «Ущерб от коррупции в Казахстане за 10 месяцев превысил 9 млрд тенге» — В Казахстане ущерб от коррупционных правонарушений за январь-октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 24%, с 7,5 млрд тенге до 9,3 млрд тенге. Это сравнимо со стоимостью строительства трех типовых школ по ценам 2021 года.

AZATTYQ . ORG . «Беловежское соглашение: где был Назарбаев и другие подробности» — В этом году исполняется 30 лет со дня подписания 8 декабря 1991 года Беловежского соглашения, положившего конец существованию Советского Союза. На эту встречу в Беларусь был приглашен и глава КазССР Нурсултан НАЗАРБАЕВ, и он «обещал приехать», утверждают некоторые участники, но так и не присоединился к главам России, Украины и Беларуси, подписавшим договор. Сам Назарбаев на протяжении этих лет настаивает, что от участия «сразу отказался». Это не единственное противоречие в воспоминаниях очевидцев о тех событиях.

365 INFO . KZ . «Портал Lenta.ru пытался найти ностальгию по СССР в Казахстане» — Марат ШИБУТОВ в ФБ выложил свои ответы на провокационные вопросы портала Lenta.ru, которые издание не включило в статью. Вот что написал политолог — Лента.ру направила мне вопросы про распад СССР и так далее. На часть я не ответил, потому что мне в 1991 году было 14 лет, и нормально я все это не осознавал. Правда, не все опрошенные так сделали – есть один, который на два года младше меня, и он все осознавал. В общем, из шести моих ответов в статью вошло всего два и то кратко, поэтому я решил выложить исходные ответы и вопросы.

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