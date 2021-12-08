Возвращение к семье и к жизни 08.12.2021 15:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 169 0 Руководитель волонтерского движения «Lider.kz. Поиск без вести пропавших» Дильмира Блац о том, что поисковая операция всегда эффективна, если родственники обращаются за помощью незамедлительно и не утаивают информацию Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Госслужащие одеяло заботы тянут на себя Хамству в воздухе и на земле объявлен бой Автобусы для сельских школьников официально еще не украли Могут ли Антикор и полиция не знать о существовании «помогаек»? Коррупционная тайна «дойных бычков»