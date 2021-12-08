Возвращение к семье и к жизни

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Руководитель волонтерского движения «Lider.kz. Поиск без вести пропавших» Дильмира Блац о том, что поисковая операция всегда эффективна, если родственники обращаются за помощью незамедлительно и не утаивают информацию