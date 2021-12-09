Кто расплатился цифровизацией Казахстана за долги перед «Сбером»?

К главе Минцифры Багдату Мусину вопросов гораздо больше, чем он думает

Продолжаются информационно-общественно-политические брожения вокруг сделки правительства Республики Казахстан с ПАО «Сбербанк» по цифровизации местной системы государственного управления. Среди прочего выяснилось, что стратегическим партнером «Сбера» определен казахстанский разработчик программного обеспечения ТОО «BTS Digital». Данная компания является «дочкой» Eurasian Resources Group (ERG), а та, в свою очередь, имеет на миллиарды долларов долгов перед Группой компаний «Сбер». Мог ли об этом «векторном кольце» не знать глава Минцифры Багдат Мусин – не понятно.

Персональные данные в эпоху Big Data (большие данные) сродни стратегическому значению нефти в XX веке и где-то даже еще важнее. Поэтому вполне естественно, что общество не может бестрепетно воспринимать кардинальные подвижки в столь чувствительной сфере.

С той поры, как граждане узнали, что Казахстан купит IT-платформу российского ПАО «Сбербанк» за $500 млн, занятые под государственную гарантию у того же «Сбера», волнения в обществе не прекратились, зато стали появляться новые вопросы.

Оставим в стороне спор «айтишников» на предмет того, почему правительство не попробует выделить полмиллиарда «баксов» своим разработчикам программного обеспечения (может и у них с такими ресурсами получится). По подсчетам экспертов, РК потратила на различные «цифровые» вопросы более $3 млрд тенге еще до пандемии коронавируса, а когда дело дошло до онлайн-будней, то свыше половины платформ «легли» при первом же массовом наплыве пользователей.

История взаимоотношений Eurasian Resources Group, ПАО «Сбербанк» и правительства республики интересна в плане приватизации прибыли и национализации убытков. Песня эта в Казахстане старая и заунывная, но от того не менее актуальная. Даже наоборот. В свете того, что трансферты из Нацфонда на текущие расходы опережают поступление в него нефтедолларов, становятся интересными персональные расклады по счастливчикам.

Владельцами ERG являются олигархи Александр Машкевич, Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов (занял место отца после смерти Алиджана Ибрагимова). Это одна из ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями. Основная часть активов находится в Казахстане, зарегистрирована в Люксембурге, листингуется на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах.

Несмотря на то, что Eurasian Resources Group является крупнейшим в мире производителем феррохрома и главным в Казахстане предприятием по добыче железной руды, долгов у нее тоже много. Крупнейшим кредитором выступает «Сбер», счет долгов перед «Банком ВТБ» тоже идет на миллиарды «вечно зеленых». Отдавать долги предприятиями вроде ТНК «Казхром» или ССГПО (Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение) в мире акул капитализма не принято. Куриц, несущих золотые яйца, отдают кредиторам только в самом крайнем случае, а до этого ищут варианты.

«Вариантом» стало то, что ERG через свою дочку «BTS Digital» выступает партнером «Сбера» и фактически с помощью выгодного государственного контракта погашает часть долга перед кредитором. Правда, деньги по факту получаются государственные, а не частные, но в данном конкретном случае для их получателя такое уже не важно. Если компания способна национализировать свои убытки, то это тоже ресурс, который удачно монетизируется.

Какой бы уникальной ни была платформа Data-Driven Government, она ведь ПАО «Сбербанк» уже разработана. Фактически ее надо только адаптировать под нужды Казахстана, перенести и скоординировать базы данных. Сам момент технических трудозатрат вряд ли столь капиталоемкий, как выглядит в соглашении с правительством РК. Другое дело – во сколько сам продавец оценивает свой продукт. Опять же «Сбер» получает доступ в очень чувствительную сферу Казахстана. Даже при том, что Нур-Султан – это партнер по ЕАЭС и союзник в ОДКБ, вход в столь интимную для государства и общества материю тоже ведь чего-то стоит.

Ну а к министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину есть вопрос по «векторному кольцу» «Сбер» – ERG – «BTS Digital». Неужели там точно нет момента, когда один частный игрок гасит часть своей задолженности перед другой коммерческой структурой (к тому же иностранной) за счет средств государственного бюджета Казахстана?

Г-н Мусин с января 2021 года председатель Межгосударственного совета по космосу (орган отраслевого сотрудничества СНГ). Руководитель, призванный решать вопросы космического масштаба, как-то слишком халатно пренебрегает типовыми земными схемами.

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