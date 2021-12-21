«Немцы ненавидят Путина за то, что он преследует гомосексуалистов»

Германский политолог Александр Рар – о новом правительстве ФРГ и о том, надо ли сравнивать ультра-либералов с нацистами

– Александр Глебович, как вам новое немецкое правительство? Вице-канцлер Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок уже высказались против газопровода «Северный поток-2». Сделали другие резкие антироссийские заявления. Оба они состоят в партии «зелёных», которая известна своей супер-либеральной, гипер-прогрессивной идеологией. Вы можете рассказать нашим читателям, какая у этой партии социальная база? Кто за ней стоит? Российские пропагандисты говорят, что немецких «зелёных» подталкивают в спину американцы.

– Тут мне понадобится время, чтобы объяснить ситуацию, потому что все достаточно серьезно. Эта партия очень влиятельна в Германии. Она хорошо организована. У нее есть свое радикальное мировоззрение. Я бы даже назвал его революционным. Есть своя идеология. Это плохо, потому что прагматизмом в этой партии не пахнет. Ее лидеры, с одной стороны, сами придерживаются радикальных взглядов, что касается продвижения либеральных ценностей, «борьбы с авторитарными режимами» во всем мире. Это у них даже в партийной программе так записано. Они убежденные «борцы за свободу», они давно уже не чисто экологическая партия, как многим до сих пор кажется. Да, «зеленая» партия была экологической, она раньше выступала за мир, выступала против американских ракет в Европе. Но изменила свое мировоззрение и свою политику после объединения Германии, когда «зелёные» соединились с «правозащитниками», с «борцами против тоталитаризма» из бывшей ГДР. К экологам добавились люди совсем другого толка, радикально настроенные против Советского Союза, против коммунистического прошлого. Эти представители диссидентского движения вошли в руководство партии «зеленых». С тех пор эта партия в основном борется с «неправильными режимами», а не за экологию.

Кстати, лидеры «зеленых» предупреждали заранее, просто никто их не слушал, не брал всерьез: «если мы придем к власти в Германии, мы изменим немецкую политику в отношении России, в отношении Китая и в отношении Турции. Мы не будем больше соглашаться с нарушениями прав человека, с тем, что в России сажают Навального и так далее или запрещают «Мемориал». Мы будем жестко против этого действовать». Они, конечно, пользуются очень хорошими связями и поддержкой со стороны радикальных либеральных сил в Америке, в Вашингтоне, которые тоже выступают за то, что мир, дескать, должен сейчас сплотиться, что демократии всего мира должны объединяться в борьбе против диктаторов, против тех стран или тех режимов, которые выступают против либеральных ценностей. Они с такой повесткой пришли во власть и сейчас пытаются проводить эту политику в жизнь.

Кстати, «Северный поток» это для них не самый главный вопрос. Они, в принципе, пока не против того, что надо получать российский газ по разным трубам. Они просто выступают на стороне Украины, которая проиграет в результате запуска этого нового газопровода в обход ее территории, они защищают Украину, и поэтому бьют по «Северному потоку-2». Плюс они хотят наказывать Россию за нарушение прав человека, за «неправильную» российскую политику, в том числе наказывать и через санкции, за которые они все время голосуют. Это никакой не сюрприз. Они еще 10 лет назад начали расставлять очень умело свои кадры в Германии. У них прекрасные связи. Их люди сидят фактически во всех редакциях главных СМИ в Германии. В элите почти все у нас либерально-зеленые. В народе у них поддержка только 14-15 процентов, это люди, которые голосовали за «зеленых». А вообще либералов в Германии поддерживают пока не более 10 процентов населения, если посчитать весь народ в Германии, включая тех, что не пошли на выборы. Но элита уже на 80 процентов состоит из сторонников «зеленых» либералов. Поддерживает их. Кроме того, зеленые – популярная партия среди молодых немцев. Многие из них верят в зеленое будущее. И в немецком обществе действительно есть русофобия. Многие немцы ненавидят Путина за то, что он преследует гомосексуалистов. Так на это смотрят. Вот таково сегодняшнее состояние Германии. Поэтому – да, от «зеленых» можно ожидать еще очень много проблем во внешней политике. Это касается России. Другие государства, наоборот, например, Польша и те политические силы в других странах, которые всегда хотели, чтобы Германия встала на жесткие позиции в отношении России, приветствуют Анналену Бербок, нового «зеленого» министра иностранных дел и носят ее на руках.

– Не у меня у первого тут возникают аналогии с ситуацией начала 1930-х годов, когда немцы были очарованы другими идеями. Вообще, в немецком национальном характере есть некое простодушие, доверчивость к политикам, которые предлагают для сложных проблем простые неправильные решения. 90 лет назад это был национал-социализм, а сейчас ультра-либерализм. Вроде бы противоположная идеология, но опять радикальная, опять нетерпимая к несогласным. В базе тут снова – «мы самые лучшие, самые правильные». Всех, кто не разделяет соответствующие ценности, объявляют врагами и недочеловеками. Как вам такие сравнения?

– Я, как политолог из Германии, должен быть очень осторожен при ответе на ваш вопрос, потому что там «зеленая» партия отслеживает все мои интервью, и на меня идут жуткие нападки со стороны «зеленых». На меня лично. Последние шесть лет это происходит постоянно. Можно посмотреть, как они изуродовали мою биографию в немецкой Википедии и так далее. У меня личные с ними бои, поэтому я не буду их сравнивать с нацистами. Не буду. Но я скажу так: меня, как гражданина Германии, который тут вырос, на Западе, в «старой» Германии, тоже пугают изменения, которые происходят в политическом ландшафте.

Я тоже замечаю, что появилась идеология, именно от «зеленых», которой раньше, в послевоенной Германии, не было. Сейчас вот во время борьбы с пандемией 80 процентов людей просто начинают верить в то, что можно радикально ограничивать их права, соглашаются с очень серьезными ограничениями свободы. В Германии эти ограничения гораздо жестче, чем, например, в России. И люди согласны с этим наступлением на их права. И я просто вижу, что – да, появляется опять такая идеология, которая рассматривается как новая религия, с которой спорить нельзя, против которой выступать нельзя. А если выступаешь, тебя наказывают, ограничивают твои возможности, тебя не печатают, тебя проклинают. И вообще могут даже психически под давление поставить.

Ещё пару десятилетий назад такого не было. А сейчас это есть. И «зеленые» никакие не демократы. Они хотят провести здесь «двойную революцию». Во-первых, перейти быстрее, чем другие страны мира, на «зеленые рельсы». Пересадить людей на велосипеды. Высказываются даже о том, что надо запретить есть мясо. Они говорят, что в недалекой перспективе и газа из России не нужно будет. Еще 10 лет будем покупать, потом откажемся. Потому, что полностью перейдем на возобновляемые источники. У них здесь очень жесткая и жестокая повестка дня. В этом плане они профессиональные революционеры, которые, как я уже сказал, расставили всюду свои кадры, в отличие от других партий, которые не умеют это все делать или разучились. Они точно знают, чего хотят. Они поэтому и пришли во власть. Та же самая Анналена Бербок. Меня вообще не удивляет, что она говорит. Меня удивляет другое: вначале многие не верили, когда эксперты говорили, что такая ситуация будет в Германии, что внешняя политика будет так радикально меняться.

– Какой у вас прогноз? Сумеет ли новый канцлер Шольц, умеренный политик, социал-демократ, хоть в какой-то мере совладать с радикалами в правительстве?

– Олаф Шольц видит, что его авторитет канцлера может пострадать, потому что тон во внешней политике сегодня задает госпожа Бербок. Она тащит Германию на конфронтацию с Россией и с Китаем. А он этого не хочет. Поэтому уже есть серьезные трения в немецком правительстве по поводу внешней политики. Но пока трудно сказать, кто там выиграет. Думаю, что Шольц. Он, как канцлер, все-таки имеет последнее слово. Но «зеленые», благодаря своей организованности, большому весу в политическом истеблишменте Германии, имея за собой фактически все главные СМИ, тоже пока не в проигрыше.

– А что скажете про подозрения, которые уже высказываются в адрес нового канцлера? Мол, он человек Шредера, а Шредер теперь человек Путина, значит и Шольц может «продаться русским».

– Ну что, могу сказать, подозрения и обвинения уже идут. Уже начинается. И Шольц это знает. Поэтому он довольно часто не высказывает свою точку зрения. Он где-то просто молчит и не отвечает на острые вопросы, которые ему задают именно по России. Потому что ему подставляют ловушки во всех отношениях. Этим занимаются всякие проамериканские, всякие трансатлантические сообщества и круги. Этим занимаются «зеленые» через свои каналы. Пытаются его компрометировать. И я боюсь, что, если первая встреча с Путиным у него пройдет успешно, и на фотографии они будут улыбаться, Олаф и Владимир Владимирович, тогда на следующий день его будут называть вторым Шредером, который продается России. Вот такая у нас обстановка.

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