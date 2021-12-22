«Если бы не было Великого Октября и СССР, то тогда, следовательно, не было бы и Казахской ССР». «Я вообще считаю, что у нас в целом провал по социально-экономическому блоку». «Ожидает ли Казахстан энергетический коллапс?». «Минздрав недомогает?»

Сетевой Казахстан 22 декабря 2021г.

QMONITOR . KZ . «Вспоминая СССР… Чего в нем для казахов было больше – позитивного или негативного?» — Совсем скоро, 26 декабря, исполнится 30 лет с того дня, как СССР официально прекратил свое существование. О том, что дал нашему народу, а что отнял у него советско-социалистический строй, чего в нём было больше для казахов – позитивного или негативного, сегодня ведутся не просто острые, а яростные дискуссии. Мы попросили порассуждать об этом кандидата исторических наук Болата АСАНОВА, который занимается исследованием событий и явлений именно той эпохи — Ответить на этот вопрос односложно не получится… И еще. Нелишне напомнить, что, если бы не было Великого Октября и СССР, то тогда, следовательно, не было бы и Казахской ССР.

365 INFO . KZ . «Причина отставки Цоя и что изменит новый министр?» — Но, как отмечает политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ, причина отставки Алексея ЦОЯ заключается в провале вакцинации населения — Огромное количество приписок, фальшивые «зеленые» статусы, которые покупаются. Провал именно по этому основному направлению работы. Конечно, Цой пришел в сложный период. На него, по логике, были возложены функции министра-антикризисного менеджера. И с функцией антикризисного менеджера он справился, условно говоря, на «троечку». Да, значительная часть граждан получила паспорта вакцинации, но при проверке оказалось, что многие из них фальшивые… Я вообще считаю, что у нас в целом провал по социально-экономическому блоку. И там необходимо принимать решения об отставках даже на более высоком уровне — премьеров и вице-премьеров, отвечающих за социально-экономическое направление.

MATRITCA . KZ . Азиза ШУЖЕЕВА – «Полный провал в спорте» — Утро понедельника мы встретили новостью об уходе Министра здравоохранения и весь день пользователи соцсетей обсуждали работу министра. Не понятно, по каким причинам министр сложил с себя полномочия, но сам факт принятия такого решения вызывает уважение. Так как видно, что человек критически подошел к оценке своей деятельности. Чего не скажешь про министра культуры и спорта. А между тем работа по развитию спорта в нашей стране фактически провалена. Во-первых, Министерство культуры и спорта практически ничего не сделало для развития массового детско-юношеского спорта. Этим пришлось заниматься Уполномоченному по правам ребенка и Администрации Президента…

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Есть ли учебники для казахской молодёжи» — В Национальном проекте «Ұлттық рухани жаңғыру» есть задача, решение которой может соответствовать масштабам национального проекта: «Создание условий для развития государственного языка». Нам самом деле, если таких условий нет, то их требуется срочно создать, все-таки речь идет о национальной и культурной идентичности. Но, правда, возникает большой вопрос: за тридцать лет независимости так и не сподобились создать такие условия? Чем же занималась эти годы та часть государственной машины, которая ответственна за культуру и образование? В рамках решения этой задачи предусмотрены мероприятия по разработке и изданию учебников на казахском языке для организаций технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО).

CABAR . ASIA . «Эксперты: В Казахстане закрывают глаза на межэтнические конфликты» — На мировой арене современный Казахстан позиционирует себя как государство, гармонично поддерживающее межэтнические и межконфессиональные отношения и общественную стабильность. Но при этом власти не признают наличие этнических конфликтов и столкновений. И что самое главное – не учатся на ошибках прошлого, говорят эксперты.

TENGRINEWS . KZ . «АЭС, ядерные отходы и углеродный налог. Быть или не быть атомной энергетике в Казахстане?» — Зачем Казахстану нужна АЭС? Насколько это будет безопасно? Что будут делать с ядерными отходами? Кто же будет строить и эксплуатировать АЭС в Казахстане? И почему страна должна будет платить «углеродный налог»? На эти и другие вопросы отвечает человек, чья профессиональная деятельность связана с мирным использованием атомной энергии, нераспространением ядерного оружия и радиоэкологией — генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан БАТЫРБЕКОВ.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК — «Ожидает ли Казахстан энергетический коллапс?» — В преддверии Дня энергетика проводим ревизию энергетического хозяйства республики и говорим о том, как избежать надвигающегося кризиса, который уже стучится в двери. Ну вот, «Энергетические балансы до 2035 года», разработку которых президент поручил правительству в январе уходящего ныне года, наконец, составлены. Правда, пока во внутреннем презентационном варианте, но и полученного уже достаточно для понимания всей глубины и остроты прямо сейчас уже вставшего перед электроэнергетикой Казахстана – и далеко не только Казахстана, судьбоносного выбора.

KURSIV . KZ . Тимур ТУРЛОВ – «Почему цифровой тенге сделает платежи и кредиты дороже» — Я внимательно ознакомился с крутым новым докладом (white paper) Национального Банка РК, который посвящен «Цифровому тенге» и хочу поаплодировать его авторам за несомненный профессионализм, открытость и готовность к диалогу в обсуждении концепции. И в рамках этого обсуждения мне, как профессиональному банкиру, показалось важным обратить внимание на несколько ключевых аспектов организации подобной платежной системы. Она несет в себе ряд рисков, которые на первый взгляд не кажутся очевидными, но при внимательном рассмотрении представляются практически неизбежными для макроэкономической финансовой стабильности. Итогом их реализации станет заметное удорожание кредита, депозита и платежей для конечных потребителей, что может серьезно затормозить экономику страны.

TIME . KZ . «Минздрав недомогает?» — Почему проект закона о страховании профессиональной ответственности врачей и предложение смягчить так называемые медицинские статьи вызвали недовольство в обществе. Население на предложение смягчить ответственность по медицинским статьям, предусмотренным новым законодательством, отреагировало (и это абсолютно ожидаемо) резко отрицательно. Казахстанцы оставили под проектом закона почти 150 комментариев (не рекорд для “Открытого правительства”, но и далеко не рядовой показатель), и подавляющее большинство сводится к лаконичному “Против!”.

«Проще закрыть, чем осудить» — Когда люди, делая шаг в никуда, оставляют при этом предсмертную записку, они как минимум надеются, что виновника их страданий, моральных или физических, настигнет наказание. По совести, может быть. А вот по закону это происходит крайне редко.

NOVGAZ . COM . «Буффонада АФМ: «А все-таки она работает!»» — По информации Минздрава РК, на сегодняшний день уровень внедрения медицинских информационных систем в здравоохранение составляет 100% Об этом и других успехах Казахстана в сфере цифровизации здравоохранения доложил вице-министр здравоохранения Марат ШОРАНОВ на недавней Европейской конференции ВОЗ. Тогда за что сидит Елжан БИРТАНОВ?.. Напомним, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), которое тогда было комитетом в составе Минфина, заподозрило Елжана Биртанова вместе с известной компанией «ERIСSSON NIKOLA TESLA» (ENТ) в растрате средств в крупном размере при внедрении цифровой платформы (Платформа) здравоохранения из-за того, что Платформа будто бы не работает и Минздрав заплатил ENТ за якобы невыполненные работы.

KAPITAL . KZ . «Карим Богуспаев: Порядка 60% курьеров у нас работают как ИП» — Бизнес по доставке еды по всему миру на сегодня — убыточный, утверждает генеральный менеджер Glovo в Казахстане Карим БОГУСПАЕВ. Ведь, по его словам, многое зависит от масштабов рынка: чем больше заказов, тем быстрее агрегаторы должны выйти в прибыль. В свою очередь казахстанский стартап еще не достиг таких объемов, которые могли бы вывести его на положительные финансовые результаты. Об этом бизнесмен рассказал на встрече с представителями СМИ. Также он поделился ближайшими планами компании и тем, как изменятся условия для курьеров Glovo в 2022 году.

VLAST . KZ . «Это сродни чуду: незнакомый человек оказывается твоим генетически близнецом» — Это проект о трансплантологии в Казахстане, теме сложной, противоречивой, но очень важной. Это проект об истории, успехах и проблемах этой сферы – объективно и с разных сторон. Почему трансплантология в Казахстане сейчас не развивается и что нужно сделать, чтобы это исправить? Лист ожидания – не просто название, это люди. 3440 человек. Пересадка костного мозга и пересадка органов – совершенно разные вещи. Но и то и другое – трансплантация, спасающая жизнь тяжелобольных людей. Не поговорить о ней в проекте, посвященном этой теме, невозможно.

CARAVAN . KZ . «Как казахстанка с инвалидностью стала мотиватором для людей со всего мира» — Саида КЕНЕСАРИНА уверенно водит авто, даже однажды пригнала машину из Еревана, ходит на каблуках, работает, объездила полсвета, а этим летом взошла на Эльбрус – одну из самых известных вершин мира. Список ее личных достижений постоянно растет. Всего этого она добилась с протезами руки и ноги. И благодаря колоссальной силе духа. Любящая жена, мама 2 очаровательных мальчишек летом написала книгу-пособие “Как быть постоянно в потоке позитива”, которая уже стала настольной для тех, кто оказался в сложной ситуации в силу физического несовершенства. Она ежедневно доказывает, что все ограничения – у нас в голове.

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