Хотели как в Чили, получилось как всегда

Даже накопительную пенсионную систему богатые подчиняют себе

В чем мы превосходим своего сенсея

Интересный экскурс в историю и параллели провели авторы Телеграм канала @RiskTakersKZ. Оказывается, мы не только позаимствовали у Чили модель накопительной пенсионной системы, но и распечатали пенсионный фонд. Единственное, сделали это по-своему, разогнав инфляцию и цены на рынке недвижимости.

Экономисты напоминают, что пенсионная система Чили была реформирована в 1980-е годы, когда был осуществлен переход от государственной распределительной пенсионной системы PAYG (Defined benefit, DB) к накопительной системе (Defined contribution, DC). На сегодня существует смешанная система, но окончание государственной системы PAYG запланировано к 2050 году. В пенсионной системе Чили отсутствует обязательное возрастное правило выхода на пенсию. Гражданин может выйти по достижению пороговых значений накопленного капитала, а также может отложить получение пенсии. В Казахстане также внедрена смешанная модель. Уже к 2040 году в Казахстане пенсионного возраста достигнут люди без трудового стажа до 1998 года, то есть без солидарной составляющей пенсии. Поэтому очень важно, чтобы к тому времени абсолютно все люди, достигшие пенсионного возраста, имели накопления, достаточные для того отрезка жизни, когда человек уже не работает.

«В 2020 году летом правительство Чили позволило снять пенсионные излишки размером в 10% от пенсионного фонда. Итого с начала пандемии было три транша изъятий объемом в $47 млрд.», — рассказывают авторы канала. Эти деньги были как одна из мер для поддержки населения, лишившегося стабильных источников дохода из-за пандемии. Подобные действия были предприняты также в Боливии и Перу.

А недавно в Чили был рассмотрен законопроект об очередном, уже четвертом транше изъятий в $20 млрд. Однако нижняя палата Конгресса отклонила его.

«Среди противников очередного оттока капитала из пенсионного фонда стали министр финансов и глава Центробанка, аргументируя еще большим кризисом, ростом инфляции и системными рисками, — отмечают авторы @RiskTakersKZ. — Как и в других странах, в Чили наблюдается высокая инфляция, для борьбы с которой на последнем заседании Центробанка базовая ставка была увеличена до 4% сразу на 125 бп. Глава Центробанка настаивает на негативном эффекте изъятия излишком на уровень инфляции».

В Казахстане изъятие «пенсионных излишков» тоже не прошло бесследно, разогрев рынок недвижимости. Выросли и продолжают расти цены как на недвижимость, так и на ее аренду.

«Спрос на покупку жилья закручивает спираль растущих цен на недвижимость еще сильнее. Как способ охладить рынок было принято решение внести изменения в правила досрочного изъятия пенсионных излишков. Основаниями для изменений порогов стали изменения параметров при формировании республиканского бюджета на 2022–2024 годы, где будет повышена МЗП до 60 тыс. тенге», — отмечают эксперты.

Из-за народного недовольства решено продлить сроки прежних минимальных порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. Но ситуацию это не спасает.

Что такого должно произойти в Казахстане, чтобы министр финансов и председатель Национального банка популярно объяснили правительству и главе государства, что «добро» на изъятие пенсионных накоплений – это не просто ошибка, это петля для последующих поколений соотечественников, начиная с самых низов и заканчивая премьер-министрами, которые будут управлять страной после 2040 года?

Богатые станут еще богаче

Слишком рано мы стали подводить итоги пенсионной системы. Так считает председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. Всю эту суету вокруг пенсионных излишков она образно сравнила со снятием урожая сразу после посева: еще и взойти семена не успели.

По ее мнению, которое он высказала в ходе онлайн-беседы на Kase Talks, люди, прежде чем снимать деньги, должны подумать о своей старости, о том, на какие деньги они будут жить. Но, увы, у тех, у кого накопились «излишки», сегодня заняты только одним: как забрать свои деньги?

Уже через несколько лет станет понятно, насколько роковым было это популистское решение для будущих пенсионеров: они неизменно столкнутся с нехваткой накопленных на старость средств. Если сегодня большинству выходящих на пенсию казахстанцам хватает накопительной части пенсии всего на 3-5 лет, то постоянные изъятия – ведь так задумывается эта история, вряд ли позволят накопить больше. А это означает, что после 2040 года, когда солидарная система уйдет в небытие, в Казахстане стремительно начнет расти количество пожилых людей без средств к существованию.

Впрочем, часть людей за это время действительно станет богаче. Кто сегодня имеет излишки? Нас пытаются убедить в том, что исключительно те, кто работал вбелую, отчислял со своей зарплаты ежемесячно 10%. Но, увы, это часть правды. Вбелую работало большинство вкладчиков ЕНПФ, просто не у всех зарплаты высокие. Средняя зарплата составляет примерно $600. Это недосягаемая высота для тех, кто в 2020 году боролся за хлебные 42500, а это более 4 млн. человек, половина рабочей силы страны. Излишки имеет лишь каждый десятый из работающих, а это в основном собственники и топ-менеджеры частных бизнесов, управляющая верхушка квазигосударственного сектора, госслужащие высшего звена.

Так вот, состоятельные вкладчики смогут перечислять свои «излишки» с пенсионного счета на депозиты в Отбасы банк, где на них будет начисляться вознаграждение банка в размере 2% годовых и премия государства в размере 20%. До 200 МРП можно пополнять вклад ежегодно, и гарантированно получать 20% от государства. В прошлом году на выплату премий государство потратило более 50 млрд. тенге, и теперь эти суммы будут только расти.

Это не то, чтобы новая схема обогащения. Но очевидно, что богатые будут становиться еще богаче…

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