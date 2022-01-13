Народ становится бенефициаром январских событий?

Источником власти народ пока не стал, но ему пообещали кое-какие материальные выгоды

Те меры, которые еще 5 января глава государства, приняв отставку правительства (а не отправив на вольные хлеба, увы, по многолетнему сценарию), предлагал в качестве компромисса по урегулированию социально-экономического взрыва на западе страны, пришлось уже многократно усиливать за пять окаянных дней.

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По сути, то, что мы услышали 5 января, это был прямой и довольно быстрый ответ на запросы тех, кто вышел на мирные митинги. Уже 3 января сначала в Мангистау, а затем и 4 января в Актау, было принято решение снизить цены на сжиженный нефтяной газ, а 5 января глава государства пообещал ввести государственное регулирование цен, помимо сжиженного газа на бензин и дизель, сроком на 180 дней. Собирались ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, хотя эта опция уже действует в Казахстане продолжительное время.

Из неопределенных планов – президент пообещал рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на ближайшее полугодие, а также рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения. Когда эти меры будут приняты, и увидят ли они свет, пока неизвестно.

Среди чрезвычайных поручений было еще два: приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц и создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей – нынешний год, как известно, объявлен Годом детей.

Этот закон – о банкростве физических лиц – нужно было принять еще два десятилетия назад: многие эксперты вообще не могут понять, как можно столь активно кредитовать население без законодательно определенного механизма избавления его от неспосильных долгов. Тем не менее, подобного закона в Казахстане не было и нет – вероятно, это заслуга банковского лобби, заинтересованного кошмарить отчаявшихся людей, если в стране идет дикое кредитование – беднейшие люди берут кредиты уже даже на продукты питания.

И несмотря на то, что глава государства пообещал запустить процедуру создания нового закона, непонятно, когда и кем будет написан этот законопроект. Или опять — «поговорили, и хватит»?

А вот что касается создания общественного фонда, то в своем выступлении в Мажилисе парламента вчера Касым-Жомарт Токаев рассказал подробнее, сделав акцент на том, что по Конституции, Казахстан – социальное государство. По словам главы государства, более 50% расходов республиканского бюджета – расходы социального характера. «Но этого недостаточно», — сказал он.

Самое парадоксальное в том, что далеко даже не во всех развитых странах, социальная система которых считается крепкой и надежной, правительства тратят половину (!) своего бюджета на пенсии, пособии, адресную помощь, образование, медицину, культуру. При этом уровень бедности нередко исчисляется двузначными числами, а бедное население, на удивление, живет вполне себе неплохо.

То есть, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что объем социальных расходов государства и срез бедности и, если так можно сказать, уровня жизни бедноты, весьма отличается от страны к стране.

На примере Казахстана мы видим, что даже 50-процентные социальные ассигнования, увы, не могут обеспечить самых бедных казахстанцев жизненно-необходимыми ценностями: продуктами питания, образованием, медициной и пр.

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Итак, в Казахстане будет создан общественный социальный Фонд «Қазақстан халқына», который займется решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

Президент предлагает оказывать лечебную помощь детям с редкими заболеваниями, строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. А еще — финансировать талантливых детей, поддерживать культуру. В конце концов, цели могут быть и такими: восстановить Алматы, поддержать семьи погибших полицейских и военнослужащих.

По замыслу Токаева, это всенародный фонд, с честным, прозрачным и, главное, подконтрольным обществу руководством, с авторитетным наблюдательным советом.

А вот дальше самое интересное: откуда возьмутся средства на помощь народу? «Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций», — заявил Токаев.

В общем, ожидаются поступления в данный фонд от многих монополистов, в том числе от оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок. А крупный бизнес должен будет обеспечить не просто значительные, а регулярные отчисления. Более того, на системной основе должна делать свои взносы прослойка людей, «богатых даже по международным меркам».

Правительство должно «определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд». «Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени», — сказал Токаев, а это фактически те, кто имеет бизнесы или работает или работал в квазигодарственном секторе и, кроме всего прочего, использовал инсайдерскую информацию по девальвации тенге, крупных размещениях на фондовом рынке, участвовал в коррупционных схемах и пр. Эти лица, увы, пока не замечены в списках Forbes, но действительно уже обладают большими состояниями. Выйти на свет божий они до сих пор не спешили, но, вероятно, так или иначе, чтобы пользоваться своими несметными богатствами, им придется делиться с народом. Но вот как именно будет задействована система социальной справедливости по-новому, прока неясно. Главное, чтобы инициатива пошла дальше радужных ожиданий и запугиваний.

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Впервые за все время правления Токаева его речь выглядит не просто адекватной, но и очень грамотной, выверенной, внушающей уверенность и подающей большие надежды. Видимо, сменился спичрайтер. Но этого все равно мало.

Главное, что сейчас должен президент, – лично контролировать, чтобы его поручения и замыслы выполнялись, а не игнорировались, как все это время с момента его избрания главой государства. Если это удастся сделать, если его команда окажется по-настоящему его, а не доставшаяся в наследство, то лишь тогда можно будет ожидать реальных изменений к лучшему.

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