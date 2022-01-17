«Цветной» погром

Политическая технология произошедших в Казахстане событий очень пестрая

Когда ОДКБ-шники пытались взять под контроль биологическую лабораторию в Алматы, то их туда не пустили – потому что фактически это территория США. В ходе круглого стола «Цветная революция в Казахстане. Основные акторы и технологии» (проводился в Москве на площадке ИА «Общественная служба новостей» в гибридном формате) озвучили много фактов и оценок январских событий в РК.

Динамика событий в Казахстане чрезвычайно высокая, поэтому на момент проведения мероприятия никто не знал, что Самат Абиш остается первым заместителем председателя КНБ (там теперь два первых заместителя), только с 13 января находится в ежегодном отпуске.

Зато много эмоций выплеснулось вокруг фигуры Аскара Умарова. Москвичи не были в курсе, что новый министр информации и общественного развития уже переобулся в прыжке. Теперь «деколонизатор сознания» любит «русню», а День Победы у него один из любимых праздников.

«Удивительный мировой прецедент, когда удалось остановить «цветную революцию» на 7-ой стадии», – отметил Антон Давидченко, руководитель Агентства социального инжиниринга. Вместе с тем докладчик признал, что была какая-то недореволюция, поскольку очень много отклонений от «методички». Например, не было массовых выступлений в столице страны.

Участники из Казахстана на это заметили, что протесты в Нур-Султане однозначно планировались, просто после того, как стало известно о войсках из ОДКБ, мятежники побоялись «подымать» столицу, ибо уже бесполезно.

Еще один не совсем «цветной» элемент: быстрый переход от мирных протестов к погромам. Журналист Айдар Ермеков сообщил, что студенты, которые поначалу участвовали в выступлениях, уже на второй день были не рады происходящему и стали отпадать.

«Никто из организаторов не готовился именно на эти даты. Цветная революция готовилась позже, скорее всего, на лето или осень текущего года, – считает г-н Давидченко. – Не были созданы инструменты распространения информации. Активно использовались в Казахстане чаты в мессенджерах, но ретрансляцию информации и координацию практически никто не осуществлял. Это стало одной из причин, почему не удалось качественно управлять толпой. Не было даже специалистов, которые могли это делать. Толпа была разрозненной, и каждая группа делала то, что считала нужным. Кроме того, протесты в разных регионах контролировались разными группами, не было единого центра».

Алматы 6 января 2022г. (Фото с youtube)

Все задавались вопросом «где Нурсултан Назарбаев?» и ни у кого из участников круглого стола не нашлось что сказать наверняка. Как президент Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности, если елбасы по Конституции руководит им пожизненно – тоже осталось без ответа.

«Внутренняя политика нашего соседа и союзника становится нашей внешней политикой», – констатировал журналист Семен Уралов (Россия). Он извинился перед казахстанской стороной за «легкий патриотический оргазм», потому что «у нас своя «шиза» включилась, общество ведь и у нас расколото». Отсюда предложения «левых» помогать бастующим трудовым коллективам в Казахстане и хотелки «правых» про присоединение северных территорий республики к России. Эксперт прогнозирует, что в Республике Казахстан будет перезагрузка и переконфигурация элит.

«Нужно создавать Репатриационное бюро», – настаивает политолог Алексей Кочетков. Если русские не хотят или по каким-то причинам не могут выехать из Казахстана, то Российская Федерация должна предоставить им возможность работать вахтовым методом. Никто из участников круглого стола не высказал прогнозов или надежд на то, что социально-экономическая ситуация в РК улучшится, а значит и спадет политическое напряжение.

«Казахские протесты были инспирированы внутренними факторами. В отличие от Киргизии не было ярко выраженных лидеров», – подчеркнул Эрик Израилов, публицист из Кыргызстана. Другие участники обсуждения добавили, что бывают революции и без лидеров – они могут появиться потом – а сначала стояла задача устроить пожар.

«Любая революция без денег не делается», – акцентировал бывший дипломат Василий Кочмарь (Россия).

Эксперты из Кыргызстана особо выделили тот момент, что в их стране правящий истеблишмент с радикальным исламом не заигрывает. В парламенте проходной барьер взяла только одна партия такого толка – «Ыйман Нуру». А вот Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш считаются покровителями салафитского подполья.

Много говорили о предательстве силовиков. Это вообще обязательный элемент «цветной» революции. В Талдыкоргане десантники двое суток не получали приказа на подавление беспорядков. К защитникам департамента полиции в Алматы помощь из пограничного института КНБ пришла только на третий день.

«Цель была не в смене власти, а в хаотизации страны», – уверен Айдар Ермеков. Одновременно с беспорядками гнали информационную волну про российские войска, которые зашли с целью оккупации Казахстана. «К счастью, ничего этого не сработало. ОДКБ выступила блестяще», – резюмировал он.

Политолог из Бишкека Дмитрий Орлов указал на «чудовищное социальное расслоение в Казахстане». Другие участники добавили про сломанные социальные лифты и «синдром жуткой усталости населения от действующего политического истеблишмента».

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.