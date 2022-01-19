Что важнее: знания или здоровье?

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Замруководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов: переход на дистанционное обучение – вынужденная мера, к которой все участники образовательного процесса морально и технически подготовлены предыдущим опытом