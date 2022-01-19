Что важнее: знания или здоровье? 19.01.2022 16:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 86 0 Замруководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов: переход на дистанционное обучение – вынужденная мера, к которой все участники образовательного процесса морально и технически подготовлены предыдущим опытом Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Нам нужны социальные лифты Бакытжан Сагинтаев потерял доверие алматинцев Будущие реформы Касым-Жомарта Токаева Новой экономической политики пока нет МСБ нужно защитить от катаклизмов