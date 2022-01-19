«Пенсионер отрекся от престола: между строк обращения Назарбаева». «В республике до сих пор действует закон о первом президенте РК». «Январские события показали, кто реальный друг Казахстана». «Предатели Родины: кого и как наказывали в Казахстане за госизмену»

Сетевой Казахстан 19 января 2022г.

MK . RU .Михаил РОСТОВСКИЙ — «Пенсионер отрекся от престола: между строк обращения Назарбаева» — НАЗАРБАЕВ и ТОКАЕВ явно достигли некоего компромисса, все условия которого опять же никогда не будут оглашены. Нурсултан Абишевич согласился стать «пенсионером с 2019 года» — в обмен на получение неких гарантий в отношении даже не его самого, а его семьи. Совсем «не трогать семью» Токаев, разумеется, не может. В этом случае его реальные полномочия сведутся к чисто представительским функциям. Но наверняка он сделал важные уступки, которые позволят его предшественнику реально наслаждаться жизнью на заслуженном отдыхе.

AZATTYQ . ORG . ««Пенсионер Назарбаев отыскался» и «даже не извинился». Соцсети — о видеообращении Назарбаева» — Бывший президент Казахстана впервые за последние три недели появился в публичном поле. Нурсултан НАЗАРБАЕВ, хранивший молчание во время самых массовых в истории страны протестов и кровопролития, — по официальным данным, в январских событиях погибли не менее 225 человек — сказал, что «никуда не уезжал» и находится «на заслуженном отдыхе». Азаттык собрал реакции пользователей соцсетей на заявление Назарбаева.

NOVGAZ . COM . Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Деды выжидали» — Все это небольшое заявление задумывалось, в первую очередь, для того, чтобы ответить на зарубежные материалы газет о большом конфликте между Назарбаевым и Токаевым — в частности, об этом со ссылкой на источники писала The Guardian. Но параллельно, так получилось, Елбасы дал несколько разнонаправленных сигналов и обычным людям, и своим ближайшим соратникам… Тут важно понимать одну вещь: Касым-Жомарт Токаев находится в плену юридических ловушек законодательства Казахстана. В республике до сих пор действует закон о первом президенте РК — и даже с учетом того, что Токаев уже перехватил пост главы Совбеза и руководителя Ассамблеи народа Казахстана, а скоро заберет пост главы президентской партии «Нур Отан», от Назарбаева все еще зависит очень многое.

TENGRINEWS . KZ . «Астанинская крепость. Что видят жители столицы каждый день» — Вот уже продолжительное время каждый день жители и гости города Нур-Султана, проезжая мимо Дома министерств и других главных зданий страны, из окна своего автомобиля или пассажирского автобуса наблюдают необычную и волнующую картину: забаррикадированные арки, ведущие к Верховному суду, Акорде, Парламенту и правительству. Корреспондент, сев на автобус, курсирующий с левого на правый берег, попытался взглянуть на все глазами пассажиров. Итак, съемка из салона автобуса.

SPIK . KZ . «Январские события показали, кто реальный друг Казахстана» — События января этого года в нашей стране стали шоком для многих, в том числе и наших партнеров по ЕАЭС и ОДКБ. Нечто похожее происходило в 2020 году в Беларуси. Насколько схожи события, и чем они отличаются? На этот и другие вопросы отвечает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия», научный сотрудники Института философии НАН Беларуси Алексей ДЗЕРМАНТ — Евразийский вектор или российский вектор — он на самом деле самый безопасный для Казахстана, не несет таких угроз, которые могут идти от других. В этом смысле январские события просто показали, кто реальный друг, союзник Казахстану.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Группа «Jysan»: над пропастью во лжи» — Два последних года финансово-промышленная группа, которую связывают с экс-председателем КНБ РК Каримом МАСИМОВЫМ вводила широкую общественность в заблуждение… Смещение и арест Карима Масимова, экс-главы КНБ Казахстана, совпали по времени с заявлением главы государства о начавшемся выводе за рубеж капиталов отдельных финансово-промышленных групп и с усилением мер мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных операций, финансирования терроризма и противодействия отмыванию денег.

365 INFO . KZ . «Кто на самом деле стоял за террористической атакой?» — Руководство КНБ могло затеять собственную игру, рассчитывая в дальнейшем на крупный выигрыш, считает политолог Данияр АШИМБАЕВ. Но самостоятельно организовать эту атаку — вряд ли. Захватить власть хотели другие силы — Повторюсь: мобилизационный потенциал такого рода есть только у религиозных экстремистских ячеек и тесно связанной с ними организованной преступности (существование которой наши силовики еще недавно отрицали).

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Предатели Родины: кого и как наказывали в Казахстане за госизмену» — По статье 175, части 1 Уголовного кодекса «Государственная измена» в Казахстане судили единожды. Но предателей родной страны куда больше – к ним относятся и те, кто разглашал государственный тайны. А таковых немало. Кто из высокопоставленных чиновников и в каких именно тюрьмах, а также в каких условиях мотают сроки? На какой период времени их лишают свободы и могут ли изменники Родины претендовать на условно-досрочное освобождение, выяснял корреспондент…

MATRITCA . KZ . Нурлан МАХМУДОВ, журналист – «Слово о хорошем товарище» — Тем не менее, в наивной надежде быть замеченным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, обращаюсь к «Слышащему государству» с просьбой незамедлительно разобраться и выпустить из тюремных застенков выдающегося ученого нашего времени, общепризнанного профессионала и горячего патриота Казахстана СЫРОЕЖКИНА Константина Львовича!.. Сейчас обновленному КНБ РК не стоит тащить на себе чужие грехи и нужно по справедливости пересмотреть дело в отношении ученого, чьи знания и таланты могут прекрасно послужить суверенному Казахстану!

TIME . KZ . «Обуздай её, если сможешь» — В кабмине собираются победить главного невидимого врага страны — инфляцию. Во вторник на заседании чиновники рассказали о новых усилиях, направленных на сдерживание цен. Но прежде всего вице-премьер — глава Минторговли Бахыт СУЛТАНОВ сообщил о 5-месячном запасе основных видов продуктов питания в Казахстане, что “гарантирует нам недопущение дефицита на рынке”.

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