«Политическая атака на власть продолжилась, причём её целью был избран Назарбаев и его семья». «Миллиарды Назарбаева. Как лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды». «Если мы не изменимся, то обязательно всё это повторится»

Сетевой Казахстан 20 января 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Зима патриарха» — Странная у нас порой бывает общественность. То «не хотим Назарбаева!», то «где же Назарбаев?!», то «зачем он выступил?!». Почему он не выступал? Первому президенту, позвольте напомнить, 82-й год пошёл. Перед новым годом он принимал участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге, и несложно было заметить, что годы свое берут. И это, насколько можно судить, являлось одной из причин, по которым произошли январские события… Как мы видим, политическая атака на власть продолжилась, причём её целью был избран НАЗАРБАЕВ и его семья. Да, всем очевидно, что некоторые родственники первого президента своей «деловой хваткой» немало дискредитировали его политику.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Кто виноват?» — Виноват Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Сейчас его критикуют все, включая вчерашних фанатов. Это свойство созданной им уродливой системы власти, в которой все переобуваются по щелчку пальцев в зависимости от политической конъюнктуры. Тем более, в момент истины. Гигантские полномочия предполагают такую же гигантскую ответственность. Он создал систему, зависящую от команды одного человека, и бросил страну на растерзание погромщикам и террористам. Семь дней шли кровавые расправы, как с одной, так и с другой стороны. По официальным данным, погибли 225 человек, и никто до сих пор не знает, сколько среди них безвинных. Только позавчера он решился выступить со странным публичным заявлением, в котором назвался пенсионером, сняв, таким образом, с себя всякую ответственность за хаос, охвативший Казахстан. Зато, абсолютно неуместно отметил свои заслуги перед страной. Это более, чем бесславный конец его политической карьеры.

VLAST . KZ . «Миллиарды Назарбаева. Как казахстанский лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды» — Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжается активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые отчитываются только перед ним. Среди имущества: банки, отели, телеканалы и самолет за 100 миллионов долларов.

QMONITOR . KZ . «Возможно ли превращение Казахстана в социальное государство?» — Выступая после известных событий в парламенте, президент страны напомнил о том, что, согласно Конституции, наше государство является социальным, однако на практике данный принцип далеко не всегда соблюдается. В связи с этим возникает ряд вопросов… На все эти вопросы попытался ответить известный общественный деятель Петр СВОИК — Согласно Конституции, Казахстан является не только социальным государством, но еще правовым, демократическим и светским. Если задуматься, то по поводу каждого такого определения возникают серьезные вопросы.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Остановить “Самрук-Казыну”» — Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста в нашей стране постепенно стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны. Следующий вопрос — эффективность деятельности фонда “Самрук-Казына”. Фонд играет ключевую роль в управлении стратегическими активами страны. Выполняет ли фонд свою основную задачу, то есть сумел ли приумножить национальное богатство? Если реформирование фонда вообще невозможно, желательно, чтобы такая структура отсутствовала в нашей экономике. Это из выступления президента при представлении нового премьера в парламенте. Поищем и мы ответы на эти вопросы.

«За ними не заржавеет» — Какое будущее ждет отечественный авторынок в свете последних поручений президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА относительно утильсбора? Традиционно есть две версии развития событий. Одни эксперты пророчат если не небывалое, то существенное снижение цен на автомобили. А другие убеждены: особо обольщаться по поводу возможной доступности машин вряд ли стоит.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Какой должна быть кардинальная трансформация ФНБ Самрук-Казына?» — Глава государства настроен на кардинальное реформирование ФНБ «Самрук-Казына». Однако, в этом процессе, как всегда, заложено много подводных камней, начиная от имитации реформ до «хотели, как лучше, а получилось как всегда».

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «По лезвию битвы» — Из двух главных вопросов, встающих перед Казахстаном после январского «путча» — кто виноват? и что делать? Второй представляется не менее актуальным, чем первый, хотя абсолютное большинство аналитиков (как настоящих, так и диванных) предпочитает искать виновных. Впрочем, занятие это тоже отнюдь не бесполезное, ибо, не найдя всех отрицательных героев январской трагедии и не установив ее истинных причин и приводных ремней, мы не можем считать себя защищенными от рецидива.

CARAVAN . KZ . ««Кто-то из руководства спецслужб намеренно ломал план действия войск»: подполковник рассказал свою версию о беспорядках в Алматы» — На прямой вопрос «Каравана» могли ли войска Национальной гвардии справиться с ситуацией самостоятельно без привлечения сил ОДКБ ответил бывший заместитель командира бригады Нацгвардии по технике и вооружению, старший преподаватель Военного института Внутренних войск МВД РК подполковник Ермек ТУСУПЖАНОВ — При определенных условиях уверен смогли бы… Но обратите внимание, даже на всех видеокадрах гуляющих в Интернете в ходе беспорядков бойцы НГ не применяли ни слезоточивые газы типа «Черемуха», ни водометы. Проведи войска полномасштабную операцию с применением всех специальных средств ситуацию можно было взять под контроль и навести порядок… У меня как у специалиста простой на это ответ. Не было отдано такой команды. Ни главнокомандующий, ни министр МВД по нашим законам такую команду дать не может от своего имени. Надо чтобы решение принял прокурор. Именно он определяет законность применения и проведение таких операций. Несомненно, в связи с этим будут пострадавшие и жертвы. Отвечать кому-то ведь за это придется. Потому все ждут что скажет прокуратура.

DIALOG . KZ . «Бедность и нищета …«террористов»» — Шок и отчаяние стали обыденными в эти сложные дни для многих казахстанцев. За короткий срок «витринные» спецслужбы, «витринная» стабильность и безопасность, «витринные» чиновники показали свои способности и эффективность. Мирные митинги в условиях отсутствия системной оппозиции, способности протестующих организованно выдвинуть свои требования быстро потеряли свою цель, превратившись в хаотичное противостояние, конфликт и беззаконие… Резюмируя можно сказать, что программы восстановления экономики должны включать в первую очередь те сферы и проекты, которые повлияют на снижение уровня бедности и безработицы.

FORBES . KZ . «Социолог Гульмира Илеуова: К чему приведет обилие экс-силовиков во власти, ещё непонятно» — В июле 2021 года в Казахстане были проведены выборы акимов сельского уровня (сел, сельских округов и райцентров), чьи четырёхлетние сроки истекали. В 14 регионах избиратели выбрали 730 акимов из 2172 кандидатов. В большинстве на выборах победили выдвиженцы от Nur Otan, госслужащие и действующие акимы… О самых интересных результатах опроса рассказала глава ЦСПИ «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА — Не только полицейские, но и представители МЧС и других силовых структур, которые рано выходят на пенсию, соответствуют требованиям и имеют желание приложить свою энергию на этом поприще. По закону они наиболее перспективные кадры. К чему приведет обилие экс-силовиков по власти, ещё непонятно…

TENGRINEWS . KZ . ««Картошка по 300 и казы за 5 тысяч». Что с ценами на продукты в Алматы» — В редакцию поступают жалобы от читателей, проживающих в разных районах Алматы, на завышенные цены в крупных и мелких магазинах. Напомним, что в стране на фоне происходящих трагических событий было введено госрегулирование цен на социально значимые продукты питания и создана горячая линия, куда могут обращаться казахстанцы с подобными сообщениями. Что происходит на самом деле — в нашем материале.

INFORMBURO . KZ . «Социолог Есет Есенгараев: если мы не изменимся, то обязательно всё это повторится» — Январские события многих людей не только напугали и ужаснули, но и заставили задуматься, всё ли с нами в порядке как с обществом. Почему народное недовольство переросло в грабежи и насилие, что заставило людей, возможно и не выходивших на площадь митинговать, пойти грабить магазины? А главное, как это предотвратить и можно ли было не допустить такого? Разбираемся вместе с социологом Есетом ЕСЕНГАРАЕВЫМ.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Красная линия как казахская национальная идея» — Таким образом, почти вся экономика и политика Казахстана является теневой, находится в серой зоне, где возможно всё – изменить Конституцию, убить гражданина, отжать бизнес, просто украсть, кинуть инвестора, отнять деньги – в общем, сделать то, что в приличных странах означает навсегда погубить репутацию в трех поколениях. У нас же, наоборот, главная цель в жизни – это достичь такого уровня, при котором даже педофилия может быть оправдана, то есть никакие запреты на носителя высокого общественного статуса не распространяются. Да что там запреты – позвать такого человека на свадьбу дочери многие почтут за честь и будут гордиться своей дружбой с высокопоставленным мерзавцем.

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