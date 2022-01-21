Предприниматели, застраховавшие своё имущество, могут обратиться в страховые компании

За неполный 2021 год страховые компании собрали премий по добровольному страхованию имущества на 128 миллиардов тенге. Предварительная сумма ущерба бизнесу от рук мародёров составила почти 94 миллиарда тенге

Объём собранных страховыми компаниями премий по добровольному страхованию имущества за январь–ноябрь 2021 года достиг 128 млрд тг — сразу на 24,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Объём премий по этому виду страхования увеличивается третий год подряд — к примеру, в прошедшем году был отмечен рост на 25,5%.

Более половины поступлений по страховым премиям по добровольному страхованию имущества пришёлся лишь на СК «Евразия»: 67,5 млрд тг — на 16,6% больше, чем за январь–ноябрь 2020-го. Значительный объём также отмечен у СК «Халык»: 36,6 млрд тг, рост за год — на 39,5%. Замыкает ТОП-3 по объёму собранных премий СК «Казахмыс»: 5,5 млрд тг — на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объём выплат по добровольному страхованию имущества за январь–ноябрь 2021 года составил лишь 13,1 млрд тг, что, впрочем, на 6,8% больше по сравнению с январём–ноябрём 2020 года. При этом годом ранее объём выплат сократился в 5,6 раза — с 68,9 млрд тг за январь–ноябрь 2019 года до 12,3 млрд тг за январь–ноябрь 2020-го.

Страхование имущества в условиях сложившейся ситуации более чем актуально. По данным Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», на 13 января 2022 года ущерб от рук мародёров по РК составил 93,7 млрд тг, из которых около 93 млрд тг приходятся лишь на город Алматы. При этом некоторые предприниматели приняли решение выйти из реестра пострадавшего бизнеса и начали восстановительные работы, тем самым уменьшив предварительную сумму ущерба со 103,7 млрд тг.

Всего в 10 регионах страны выявлен 1731 субъект пострадавшего бизнеса, расположенный в 2023 объектах, из них в Алматы 1591 субъект, расположенный в 1869 объектах.

НПП «Атамекен» подготовила инструкцию для предпринимателей, которые застраховали своё имущество и ещё не обратились в страховые компании.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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