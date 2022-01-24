Что волновало душу казаха (во второй декаде января)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Темы. Темы. Темы…» — После новогодних каникул – это первый наш обзор в наступившем 2022 году. За эти дни, в первой декаде января произошли трагические и в то же время важнейшие – доселе не происходившие в таких масштабах в истории независимого Казахстана – события. Воистину – «черный январь»! Нет смысла их тут пересказывать, сейчас тем более картина вырисовывается, а все информационные сообщения, вбросы доступны потребителю – ведь восстановился интернет, стала выходить и бумажная пресса. Поэтому этот выпуск практически не будет напрямую касаться «Черного января». По нашей традиции обратим внимание на более или менее любопытные публикации, присущие, скажем так, именно казахскоязычной сфере …

В газете «Туркiстан» накануне Нового Года вышло обширнейшее интервью Даурена КУАТА, главного редактора другой казахскоязычной газеты – «Қазақ әдебиеті». Оно называется: «Қазақ тағдыры жайындағы шығармалар әлем назарын аударуға тиіс» – «Произведения о судьбе казахов должны привлечь внимание всего мира». Чтобы сразу был понятен столь высокий пафос, напомним, что речь идет об одной из старейших газет, своеобразной казахской «Литературной газете», попросту говоря, «писательской» газете.

Преамбула к данному интервью такова: «Сегодняшняя национальная пресса и литература неоспоримы тем, что являются частью духовного мира казахского народа. Однако неспособность воспринимать это всерьез и глубоко – один из главных недостатков современного общества». В своем интервью главред «писательско-литературной» газеты задел несколько вопросов. Они довольно специфические, но и весьма познавательные для тех, кто мало ориентируется в этих вопросах, и, разумеется, очень интересны профессионалам, т.е. литераторам. Например, скушает ли интернет, в конце концов, традиционные СМИ? – от радио с ТВ до газет и журналов? По мнению Д. Куата, действительность показывает, что все виды коммуникаций находятся в острейшей конкурентной борьбе.

И несмотря на всевластие интернета, без которого и традиционные СМИ технологически уже не могут выходить в свет, нельзя сказать, что битва проиграна. Он напомнил, что в Японии культура потребления (чтения) бумажных носителей сохранилась (читай – востребована!) во всей своей линейке – там есть утренние, обеденные и вечерние газеты. Главное, чтобы контент был годный и интересный читателям.

Для этого газета, журнал, радио-телеканал не должны отступать от направления представления читателю чего-то серьезного, вдумчивого. Традиционные СМИ – это медиа, которые всегда чувствуют свою ответственность перед читателем.

Как известно, в казахскоязычном общественном мнении, когда речь заходит о традициях народа, смыкающиеся со сферой «правильной» государственной идеологии, воспитания подрастающего поколения, а главное сохранения и развития казахского языка в обороте всегда были ссылки на т.н. «зиялы кауым» (сообщество мудрых; топ лучших представителей интеллигенции и т.п.). Т.е. на прослойку казахского общества, которую можно в известной степени сравнить с французской «Академией бессмертных» (À l’immortalité) – это представители элиты (научной, литературной…), стоящие на страже, если можно так сказать, французскости.

Казахский «зиялы кауым» не имеет строжайшей формальности как 40 «бессмертных академиков» (у французов по мере естественного убывания список пополняется новыми «бессмертными»), поэтому в массе своей конъюнктурный зал «зиялы кауым» довольно обширен и основательно малокритичен. Так вот, в Казахстане, в него безусловно входят и такие личности, как доктор филологических наук Мырзатай ЖОЛДАСБЕКОВ, литератор Несипбек АЙТУЛЫ.

Портал «Неге медиа» поднял тему о том, как эти представители бесформенного казахского «зиялы кауым» позиционировали себя относительно… Елбысы. Тогда – и сейчас. Заголовок публикации хлесток и ироничен до невозможности: «Мырзатай қашты, Несіпбек састы… Танымал адамдар Назарбаевтан теріс айналып жатыр» – «Мырзатай бежал, Несипбек растерялся (в данном случае это мягко сказано. – Ред.)… или как Известные люди отшатнулись от Назарбаева».

Как нетрудно понять уже из названия материала, речь идет о том, как известные члены клуба «зиялы кауым», после того как экс-президент Назарбаев уже окончательно лишился после недавних событий своего ореола, вдруг странно отреагировали на едкие вопросы корреспондента «Неге медиа».

Информационн6ый портал Аdyrna.kz опубликовал Обращение к Президенту РК от Алтынбека АЖОКУЛЫ. Суть сводится к призыву в одночасье запретить в стране на законодательном уровне идеологию ваххабизма. Религиовед считает, что за 30 лет в Казахстане выросло третье поколение ваххабитов, число которых растет в геометрической прогрессии. Между тем, эта идеология призывает к разрушениям и насилию относительно тех, кто ее не придерживается.

Далее автор обращения сообщает, что «мы своими глазами видели плоды этой вредного учения, в котором аяты из Корана вырываются из контекста и превращают ее в нечто такое, что не имеет к мирной вере никакого отношения… Но в Казахстане мирный салафит прекрасно знает тех, кого считают, а когда началась война в Сирии, они отправились в ложный халифат убивать и взрывать. Поэтому ваххабитская идеология должна быть запрещена законом… До сегодняшнего дня некоторые эксперты писали, что идеологию нельзя запретить. Видите ли, оказывается запрет на ваххабизм ставит фанатиков этого учения «в угол», после чего они злятся и… радикализируются (!)»… – и далее в том же духе.

«Известный казахский поэт посвятил свою новую песню президенту Токаеву» — На страницах газеты Abai.kz было опубликовано обращение Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА, в котором бывший премьер-министр Казахстана призвал жителей нашей страны поддержать президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, так как именно на его плечи ложится тяжелое бремя ответственности за будущее республики.

Как сообщили сотрудники республиканской газеты Turkystan.kz, скандально известный казахский поэт Балтабек НУРГАЛИЕВ посвятил свою новую песню Касым-Жомарту ТОКАЕВУ.

Известно, что Балтабек Нургалиев стал популярен благодаря своим песням о Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ и членах его семьи. Теперь он сочинил песню про Касым-Жомарта Токаева. Новое творение поэта носит название «Темірқазық», что в переводе с казахского означает «железный колышек».

«Эта песня посвящена президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, который в трудный час нашей Независимости уберег страну от огня», – написал поэт в социальных сетях.

Из публикации в газете Alashainasy.kz мы узнаем, «Кто является женой Дикого Армана?». Также нам станет известна другая информация, касающаяся личной жизни криминального авторитета Армана ДЖУМАГЕЛЬДИЕВА.

По данным газеты, Дикий Арман женат на Айколь Аликжановой – кыргызской актрисе и модели, победительнице конкурса красоты «Қырғызстан аруы – 2014» и «Мисс интернет KG – 2012».

Напомним, что пользователи соцсетей обвинили Джумагельдиева в разжигании вражды между кыргызским и казахским народами, в подтверждение цитируя его слова о том, что граждане Кыргызстана мародерствуют в Алматы.

Qamshy.kz опубликовал обращение журналистов и поэтов Казахстана о том, что «Не все, вышедшие на площадь, «террористы».

Представители казахской интеллигенции потребовали от властей страны не только начать справедливое расследование январских событий 2022 года, но и перестать преследовать невинных людей.

После того как утихли мирные протесты и массовые беспорядки в стране, правоохранительные органы приступили к работам по задержанию подозреваемых и расследованию произошедших событий. Однако в социальных сетях все чаще публикуются факты о задержании невинных людей и применении насилия со стороны полицейских по отношению к задержанным, которые на деле виновны лишь в том, что высказывали мирные требования. Поэтому пользователи социальных сетей призвали правоохранительные органы провести справедливое расследование.

Досымжан НАУХАНОВ – «Неправильно заимствованное слово пачкает казахский» — На портале Abai.kz известный казахский литературовед Абил-Серик АЛИАКБАР поднял одну из проблем казахского языка. Речь идет о методе заимствования слов из других языков.

По мнению литературоведа, проблема актуальна тем, что мы заимствуем слова из других языков, пытаясь обозначать понятия, чуждые казахскому народу. Алиакбар отметил, что есть три языка, из которых в основном идут заимствования — русский, турецкий и английский. Но чаще из русского.

««Много детей — это выгодно» — Айгуль Мукей» — Телеведущая рассказала об экономической выгоде детей, пишет Stan.kz.

«Женатые, будьте многодетными. У нас мало населения, но страна большая. Здорово быть многодетной семьей. Вы снимаете детей на YouTube и зарабатываете миллионы долларов. Это тоже хороший повод завести ребенка», — пишет она на своей странице в Сети.

Пользователи поддержали призыв телеведущей и поделились своими мнениями.

«Пусть у каждого будет многодетная семья», «Не так просто содержать ребенка», «Рождение ребенка — это благословение», «Пусть многодетным семьям создадут условия», «В стране помогают им как могут», «Мы же не будем рожать ради денег», «Когда будет много казахов?».

««Дождь из камней и кирпичей» — солдат о январских погромах» — Так вспоминает «январскую резню» лейтенант Мерхат ТУЛЕУГАЗИЕВ, занимающий должность командира взвода реактивной батареи артиллерийского дивизиона воинской части 85395 в Таразе, пишет Baq.kz.

«Эти критические часы до сих пор перед моими глазами. Наверное, я буду еще долго помнить о них, ведь было слишком страшно. Мы были под дождем камней, кирпичей, брошенных участниками массовых беспорядков. А у нас не было никакого оружия, кроме защитного щита. Бойцы смогли отразить массовые мятежи благодаря грамотно разработанной тактике и поручениям командира дивизиона, майора Жанболатова. Самое главное, мы спасли от пожара большую часть здания областного акимата», — вспоминает Мерхат Тулеугазиев.

«Смена акимов уже близко» — Как пишет Abai.kz, после реорганизации кабинета правительства теперь очередь за акимами.

Главы областей и городов республиканского значения вот-вот могут поменяться. Сейчас многим интересен вопрос, кто уйдет, а кто останется. Политолог Данияр АШИМБАЕВ высказал cвое мнение о предстоящих сменах акимов.

По мнению специалиста, наступил момент дать реальную оценку работе акимов за последние два года. Судя по карантинным ограничениям и борьбе с коронавирусом, способности своевременно решать различные проблемы, их деятельность можно оценить как троечку.

Политолог назвал акимов, которые должны безоговорочно покинуть пост. Среди них акимы Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ и Нур-Султана — Алтай КУЛЬГИНОВ, а также акимы Атырауской области Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ и Кызылординской — Гульшара АБДЫКАЛИКОВА.

«Вымирание волков нарушает экобаланс в Казахстане» — Как пишет Stan.kz, экоактивист Сакен ДИЛДАХМЕТ, ссылаясь на данные министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщил, что в Казахстане волки находятся на грани вымирания.

«Знаете ли вы, что в Казахстане волки находятся на грани вымирания? Их численность в стране составляет всего 14 408. В пяти областях запрещено регулировать численность этого хищника, а в Северо-Казахстанской области волков вообще нет. И если они исчезнут, равновесие в природе нарушится, а этого нельзя допустить», — пишет Сакен Дилдахмет на своей странице в ФБ.

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