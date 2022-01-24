На псевдостатистике получатся только псевдореформы

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Член Президентского молодёжного кадрового корпуса Ануар Нуртазин о необходимости восстановления социальных лифтов и срочного реформирования экономической системы Казахстана на фоне январских потрясений