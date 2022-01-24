На псевдостатистике получатся только псевдореформы 24.01.2022 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 215 0 Член Президентского молодёжного кадрового корпуса Ануар Нуртазин о необходимости восстановления социальных лифтов и срочного реформирования экономической системы Казахстана на фоне январских потрясений Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Будущие реформы Касым-Жомарта Токаева Бродит призрак Нового Казахстана Первый раунд президент Токаев выиграл После раскулачивания национализация? «Перераспределение активов точно произойдёт»