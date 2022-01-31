«Касым-Жомарт Токаев: права граждан нарушаться не будут». «Но в будущем, считает Токаев, будет правильным, чтобы глава государства имел «равноудаленный статус» от всех партий». «Спешка с трансформацией «Самрук-Казына» может уронить суверенный рейтинг Казахстана»

Сетевой Казахстан 31 января 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: права граждан нарушаться не будут» — В конце прошлой недели Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал агентству «Хабар» большое интервью – первое после потрясших страну январских событий — Я думаю, что это была спланированная акция. Все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов и заканчивая убийствами, мародерством, действительно были, это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, они состоялись, какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть. Затем им на смену пришли молодые люди, которые просто хулиганили, кидались на полицейские щиты и прочее. Затем пришла третья волна. Это уже мародеры, причем их было очень много, убийцы, насильники, но, самое главное, ими руководили профессиональные боевики, которые прошли специальную подготовку, хорошо ориентировались на местности. Они также хорошо знали месторасположение зданий силовых органов и атаковали эти здания. Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов.

TIME . KZ . «Урок и перемены» — Nur Otan избрал на своем внеочередном съезде Касым-Жомарта ТОКАЕВА новым председателем партии, а также сменил состав политического совета. Сам президент призвал делегатов не забывать заслуги Нурсултана НАЗАРБАЕВА и анонсировал кардинальные перемены в партии власти. Но в будущем, считает Токаев, будет правильным, чтобы глава государства имел “равноудаленный статус” от всех партий.

AZATTYQ . ORG . ««Токаев выбрал себя, а не общество». Разговор после съезда «Нур Отана»» — Политолог Димаш АЛЬЖАНОВ послушал, что сказал президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на съезде партии «Нур Отан», и объяснил Азаттыку, почему казахстанцам не стоит ждать настоящих демократических реформ от нынешней власти.

NOVGAZ . COM . «Как Токаев ещё не поссорился с Назарбаевым» — Президент Казахстана дал большое интервью «Хабар-24» впервые после кровопролитных январских событий, потрясших страну и, как представляется, положивших конец 30-летней эре правления Назарбаева… Во-первых, Токаев отвечал по-русски на вопросы, задаваемые ему на русском языке. На казахский язык его ответы потом переводились. Он отметил, что «мы существуем в реалиях евразийской интеграции, поэтому нужно адаптироваться к ней, …соответствующий министр получил статус заместителя премьер-министра. Почему? Потому что он должен вести переговоры на равных, в том числе, в Москве в рамках Евразийской экономической комиссии». Эвфемизм «соответствующий» призван заменить фамилию русскоязычного министра Романа Скляра. Отметим, что никаких восторгов по поводу эффективности деятельности ЕАЭС и членства Казахстана в нем Токаев не выражал, он был демонстративно сдержан…

QMONITOR . KZ . «Операция по нейтрализации «Нур Отана» проведена успешно» — Пожалуй, ни один из съездов партии «Нур Отан» общество не ожидало с таким нетерпением, как последний. К тому же интрига усиливалась еще тем обстоятельством, что проходил он в закрытом режиме. С чем были связаны повышенные ожидания в обществе? Во-первых, все «жаждали крови» в виде роспуска партии, либо ее революционного ребрендинга в плане переименования во что-то более приличествующее текущему политическому моменту. Во-вторых, для подавляющей части общества «Нур Отан» является символом, который олицетворяет время пустопорожних лозунгов и бесцельно потраченных бюджетных средств, начиная от программ типа «Казахстан- 2030», пресловутого «Рухани жангыру» и заканчивая всеми этими азиадами, универсиадами и всякого рода экспо.

CARAVAN . KZ . «Будут ли судить руководителей и сотрудников ДКНБ, которые оставили свои посты во время январских беспорядков» — По мнению адвокатов, покинувшие рабочие места сотрудники КНБ могут понести уголовную ответственность. Адвокаты также предположили, что может грозить им согласно закону.

FORBES . KZ . «Мухтар Джакишев: У нас появилась колоссальная проблема – раскол общества» — Экс-президент «Казатомпрома» дал оценку январским событиям, поделился мнением о дальнейшей работе правительства по восстановлению безопасности в стране и рассказал об опасности раскола в обществе… Восьмое по счету интервью в студии Baitassov Live Мухтар ДЖАКИШЕВ начал с оценки произошедших событий. Основной причиной для массового выхода людей на улицы Алматы 4 января он назвал невозможность донести свое накопившееся недовольство по поводу социальной и экономической несправедливости через традиционные конституционные механизмы. А раз они не работают, то люди вынуждены доносить свои недовольства иным способом.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ — «А что там с регионами?» — Последнее время информационное пространство заполонили всевозможные идеи по переустройству страны, как вполне здравые, так и откровенно популистские. К последним относится идея «прямого волеизъявления» — о том, что народ может вносить любые проекты и выносить их на всенародный референдум, который «для удобства» можно, мол, организовывать даже посредством банковских приложений.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О роли интеллигенции» — Говоря о роли интеллигенции в январских событиях, президент Токаев отметил ее склонность к хвалебным одам, а говоря о писателях — мягко обратил внимание на то, что современная молодежь не читает художественной литературы, предпочитая им визуальные каналы или социальные сети. Но есть одно но — процесс отсутствия читателя обоюдный. У нас есть (да и всегда была) «большая группа писателей». Только вот где ее произведения? Точнее спросим — где ее популярные в стране и за рубежом современные (написанные за 30 лет) произведения? Какие-то книги издаются, регулярно вручаются государственные премии в области литературы и искусства, только вот произведений, сопоставимых — по популярности, по влиянию на умы поколения — с «Путем Абая» Ауэзова или «Кочевниками» Есенберлина так и не появилось. Не выдали ничего — ни классики, ни молодежь.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Аслан Саринжипов – правая рука Карима Масимова» — Глава «Назарбаев фонда» так и не пояснил, почему «Jusan bank» стал единственным, чьи отделения не тронули боевики в Алматы, а также почему этот банк в отличие от остальных проигнорировал призыв главы государства сдать деньги в Фонд «Народу Казахстана». Опубликованное на днях заявление «Назарбаев Фонда» по поводу своей инвестиционной деятельности вновь привлекло внимание общественности, СМИ и аналитиков к финансовой составляющей этой необычной некоммерческой организации, созданной изначально для образовательных целей.

365 INFO . KZ . «Спешка с трансформацией «Самрук-Казына» может уронить суверенный рейтинг Казахстана» — Финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ на своей странице в Facebook также высказал свое мнение, как он видит предстоящие реформы. «В предложениях любой из сторон по квазигоссектору я не видел еще попытки аудита, — написал эксперт. — Обычно после смены правления, процедур, надо подождать пару кварталов и понять, как отреагировала компания на это. Когда измеряете давление, надо сесть на стул, успокоиться и только потом измерять. А у нас пока топ-менеджеры из окон прыгают. Спешные решения по еще не оправившемуся от политического шока «Самруку» — это попытка пустить на мясо дойную корову только потому, что там по ночам доил молоко соседский мальчик. Может стоить поменять условия содержания?

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