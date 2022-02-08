В рейтинге худших стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115

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Капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли всего на 4% за год

В рейтинге стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115 в мире. Индекс загрязнения составил 73,4. Уточним: чем больше индекс, тем хуже ситуация.

Открывают рейтинг самых загрязнённых стран Камерун, Монголия и Мьянма, замыкает Финляндия с индексом всего 12,1, что является лучшим показателем в мире.

Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане; лучше — в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси.

 

 

По итогам двенадцати месяцев прошлого года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли на 4,3%, до 163,9 млрд тг.

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Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в секторе составили 157,1 млрд тг, плюс 33,8% за год.

 

 

В региональном разрезе наибольший объём капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области: 52,8 млрд тг — в 4 раза больше, чем годом ранее.

В тройке лидирующих регионов также оказались столица (26 млрд тг, рост в 7 раз за год) и Актюбинская область (19,8 млрд тг, рост в 2 раза). В ТОП-5 регионов также вошли Атырауская и Восточно-Казахстанская области.

Наименьший объём капвложений зафиксирован в Алматинской области: 579,6 млн тг. В Северо-Казахстанской области в прошлом году инвестиций в секторе не наблюдалось.

 

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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