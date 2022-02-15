«От слесаря до спикера. Карьера Ерлана Кошанова и его связи в верхах». «К вопросу о роли КНБ в январских событиях». «Нужно ли «раскулачивать» Фонд медицинского страхования?». «Казахстан на зимней Олимпиаде: ждать медали уже не стоит?»

Сетевой Казахстан 15 февраля 2022г.

AZATTYQ . ORG . «От слесаря до спикера. Карьера Ерлана Кошанова и его связи в верхах» — Работавший в основном на непубличных должностях аппаратчик Ерлан КОШАНОВ занял в этом месяце третий в иерархии государственных должностей пост. Сев в кресло спикера мажилиса, бывший руководитель президентской администрации назвал главной задачей депутатского корпуса «поддержку инициатив» Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Азаттык изучил карьерный путь Кошанова — от слесаря в Жезказгане до высоких постов в Нур-Султане, — присмотрелся к его биографии и связям с истеблишментом.

««Поезд, застрявший в Саксауле, и суматоха в Шу». Январские протесты в отдаленных селах» — В Казахстане в начале января антиправительственные демонстрации проходили не только в крупных городах. Жители отдаленных районов и сёл тоже собирались, чтобы высказать свои претензии властям. Как и в городах, вначале сельчане поддерживали жанаозенцев, выступавших против роста цен на сжиженный газ, но постепенно протесты сместились в сторону местных проблем. Азаттык подготовил обзор событий в те дни в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «К вопросу о роли КНБ в январских событиях» — На мой взгляд, политическое будущее Масимова после смены власти в марте 2019 г. вызывало все больше вопросов — взаимную неприязнь президента и представителя КНБ было видно невооруженным взглядом, что, видимо, стало подталкивать его к своей игре.

Думается, что Масимов все эти годы искренне не понимал, почему его не выбрали в преемники. Надо понимать, что это очень и очень осторожный человек, который не полез бы в эту схему, не заручившись поддержкой определенных кругов не только внутри страны, но и, прежде всего, за ее пределами. Круг его знакомых и деловых партнеров достаточно хорошо известен, чтобы объяснять о какой географии идет речь. Свои планы он в какой-то степени обнародовал открыто. Мало кто читал, но многие запомнили название — Карим Масимов «Следующий властелин мира».

INFORMBURO . KZ . «Акции стратегически важных дочек «Самрук-Казыны» нужно передать в Нацфонд» — Экономист Ануар УШБАЕВ представил свой взгляд на реформирование фонда «Самрук-Казына». О народном акционировании «Самрука». Не могу сказать, что я поддерживаю эту идею – как минимум в том виде, в котором она циркулирует на данный момент. Также невозможно не расстраиваться от того, в каком интеллектуальном и моральном отчаянии она предлагается.

TIME . KZ . «Задачка на деление» — Нужно ли “раскулачивать” Фонд медицинского страхования? На одном из недавних совещаний с участием премьер-министра Алихана СМАИЛОВА, посвященном вопросам эффективности системы здравоохранения, было заявлено, что 90 процентов средств на эту сферу администрирует Фонд социального медицинского страхования (ФСМС)… При таком раскладе, как заметил глава кабмина, сложно контролировать деятельность ФСМС и проверять эффективность расходования средств. И поручил разработать индикаторы, опираясь на которые можно будет это делать, и начать процесс постепенной передачи финансирования ГОБМП региональным управлениям здравоохранения.

CARAVAN . KZ . «Мысли о будущем: как надо изменить программу «Болашак»» — С казахского языка “Болашақ” переводится как “будущее”. И, если учесть, сколько денег страна ежегодно тратит на эту программу, оно у нас должно было бы давно наступить. Причем непременно светлое. Но недавно о том, что “Болашак” надо переосмыслить и реформировать, заявил Президент, а эксперты об этом говорят и того дольше… Вот только мониторит судьбу болашакеров государство лишь 5 лет тех, кто после возвращения в Казахстан трудоустраивается в городе, и 3 года тех, кто едет отрабатывать в село. При этом важна не работа по специальности, а официальное трудоустройство. А сколько болашакеров, «отмотав» положенный срок, уезжает из страны – вообще никто не считает.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ — «Коррупция в Казахстане – борьба нанайских мальчиков?» — Проблема коррупции, которая определяется как злоупотребление должностными обязанностями с целью собственной выгоды, в независимом Казахстане с каждым годом становится все более острой. Безусловно, как явление она существовала и в Казахской ССР, но имела куда более скромные масштабы. С переходом республики к «рыночным» отношениям государственная служба превратилась, пожалуй, в самый прибыльный вид бизнеса, и коррупция обрела невиданный ранее размах.

SPIK . KZ . «Почему для чиновника миллион – не деньги» — Любовь наших чиновников к разного рода сомнительным исследованиям, выводами которых они, как показала практика, к тому же не умеют пользоваться, да к «тоям» за госсчет известна всем. Эти слуги народа и дня не могут прожить без того, чтобы не потратить несколько десятков миллионов на подобные «безделушки», без этого у них, видимо, формируется комплекс неполноценности. А чем еще можно объяснить эту маниакальную тягу к «спонсированию» откровенно бесполезных мероприятий?!

QMONITOR . KZ . «Казахстан на зимней Олимпиаде: ждать медали уже не стоит?» — Сегодня начнётся заключительная неделя зимних Игр, которые проходят в Пекине и на расположенных в двухстах километрах от него лыжных аренах Чжанцзякоу. У казахстанской делегации нет ни одной награды, хотя практически во всех дисциплинах, с которыми мы связывали надежды на медаль, соревнования уже завершились. Осталась разве что лыжная акробатика, но и в ней занять призовое место возможно лишь при очень благоприятном стечении обстоятельств.

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