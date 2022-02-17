Контакт с властью через лайки и дизлайки 17.02.2022 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 44 0 Разработчик сервиса Akimy.kz Анвар Алдашев о том, что приложение станет посылом для акимов о необходимости знать отношение населения к своей работе Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Соль в ноль Туризм: ожидания, реальность, инвестиции Последствия алматинского погрома будут для всех Истории об истории. Почему фейки на историческую тему так популярны в Казахстане? Казахстан не может оседлать миграционные волны