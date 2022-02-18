Перспективы зимних видов спорта Казахстана заморожены 18.02.2022 11:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 66 0 Серебряный призер Олимпиады 2010 Елена Хрусталева и спортивный журналист Альберт Ахметов о закономерности печальных результатов Пекина 2022 Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Культурное наследие Казахстана — вне политики Соль в ноль Туризм: ожидания, реальность, инвестиции Контакт с властью через лайки и дизлайки Истории об истории. Почему фейки на историческую тему так популярны в Казахстане?