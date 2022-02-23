Война Миров. Война нервов переходит в обычную

Конфликт России и Запада продолжает раскручиваться и усугубляться

Шахматная партия Кремля против коллективного Запада ознаменована новыми ходами. Это именно шахматы, а не шашки, как пытаются представить ситуацию в Белом доме, НАТО или Евросоюзе. Потому что с одной стороны нахлестнулись друг на друга инстинкты слабеющего гегемона (США) и подвосстановившейся и получившей прокачку архетипов империи (России). С другой – логика гражданской войны, поскольку московская элита не воспринимает Украину зарубежным государством ментально. С третьей, глобальный кризис исторически требует выхода через войну.

Перевод глобального противостояния Москвы и коллективного Запада на новый уровень прошел совершенно не буднично. Сначала Владимир Путин всех государственных топ-управленцев «повязал Донбассом». Александр Бастрыкин заявил, что признавать ЛНР и ДНР нужно в границах 2014 года, то есть на той территории, где проводился референдум о независимости. Сергей Нарышкин оговорился о приеме ЛДНР в состав Российский Федерации, на что хозяин Кремля с улыбкой его поправил, мол, не стоит опережать события.

Весьма знаковым стало выступление Дмитрия Медведева. Этот политик считается человеком либеральных взглядов, однако выступил как жесткий государственник и державник. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия готова к любым экономическим санкциям со стороны Запада. В общем, все сказали признанию сампровозглашенных «да», ну а президент Путин в своей речи представил Украину в качестве исторического недоразумения и ошибки большевиков, которую предстоит исправлять. В отношении тех, кто убил протестовавших в Одессе 2 мая 2014 года использовано слово «карать», а не «судить» или «наказывать».

В экспертных кругах сложился своего рода консенсус, согласно которому Москва не признавала ДНР и ЛНР из-за того, что играла на всю Украину. Отсюда неизбежные вопросы: Кремль предпочел синицу в руке вместо журавля в небе? Скорее всего, в российском политическом руководстве имеется несколько планов по дальнейшему развитию ситуации. В качестве программы-минимум может фигурировать пророссийский Донбасс в его нынешних границах до линии противостояния. Поэтому и столько пафоса в ритуальной части признания, дабы усилить PR-эффект.

Но и другие планы сбрасывать со счетов как минимум преждевременно. С полной уверенностью пока можно говорить только о том, что стратегия изнурения Украины в надежде на ее дезорганизацию и самораспад себя не оправдала. Незалежная переструктурировалась и вписалась в новые критерии самодостаточности. «Заробитчане» (гастарбайтеры) на рынке труда Евросоюза обеспечивают многомиллиардный приток валюты на украинскую территорию, что позволяет Киеву поддерживать нормальный курс гривны. В зарубежных кредитах президент Владимир Зеленский нуждается совсем не так остро, как его предшественник Петр Порошенко. А потому без попытки «пошатать» «жовтоблакитных» силовым ресурсом не обойдется.

По всему видно, что ситуация второй половины февраля готовилась российским политическим руководством заранее. Здесь близко не пахнет экспромтами 2014 года, когда Москва оказалась не готова к развитию событий и действовала ситуационно и непоследовательно, без предварительного плана. Нет и желания договориться с коллективным Западом, которое красной нитью проходило через весь период 2014-2015 гг.

Ультиматум (хоть его так официально не называют) к США и НАТО от Кремля в декабре 2021 года – это в первую очередь процедурный момент. Чтобы потом нельзя было сказать, а почему не попробовали, ведь «партнеры» могли пойти навстречу? Вот и глава МИД Сергей Лавров сообщил, что НАТО от «политики открытых дверей» не отказывается, а слову Запада верить нельзя, оно ничего не стоит.

Нынешнюю ситуацию вокруг Украины нельзя рассматривать в отрыве от глобальных геополитических изменений. После поражения США в Афганистане, да еще нанесенного фактически партизанскими подразделениями (во Вьетнаме Вашингтону противостоял СССР), резко просел военно-политический рейтинг мирового гегемона. Сильно пошатнулась финансовая стабильность Дяди Сэма, поскольку триллионы новых долларов раскачали инфляцию по всем направлениям.

Газовый расклад в Европе тоже вряд ли можно назвать совпадением цепи случайных событий. Минимальные запасы голубого топлива в ПХГ Европы призваны сделать политическое руководство Евросоюза и входящих в него государств более взвешенным в выборе санкций против Москвы. Правда, российские политики второго эшелона тоже демонстрируют «разбалансировку». Сенатор Совфеда Андрей Климов заявляет, что ЛДНР будет признана в фактических границах, а депутат Госдумы Леонид Калашников сообщает об административных границах Луганской и Донецкой областей. В любом случае член Совфеда Сергей Цеков указывает, что признание независимости ЛНР и ДНР будет не последним шагом по уменьшению угрозы, исходящей от Украины.

Владимир Зеленский сильно разошелся в своей мюнхенской речи 2022 года, когда пригрозил России созданием украинской атомной бомбы. Выступление было немедленно замечено и уже используется в качестве оправдания для жесткой борьбы с киевским режимом. Потому что нельзя допустить превращения Украины в государство-террориста.

Юридическое пространство для полноценной войны Москвы и Киева уже появилось. Согласно договору между Россией и ЛДНР, Москва признает территориальную целостность обеих республик. В их конституциях указаны административные границы Луганской и Донецкой областей в полном объеме. Украина теперь считает себя свободной от выполнения Минских соглашений, но взаимные территориальные претензии двух сторон ни куда не делись и здесь должна наступить военная развязка на «спорных территориях».

С 22 февраля Россия юридически не признает украинского присутствия в формальных границах ЛНР и ДНР. Следующая фаза – это варианты решения проблемы. Все последние месяцы показывают, что решение будет силовым. Правда, тот же Леонид Калашников опроверг свое заявление по границам Луганской и Донецкой областей, потому что в ратификационном документе об этом ничего не сказано. Однако дипломатическо-юридический туман не отменяет вероятности силового развития событий.

Когда в ЛНР и ДНР началась эвакуация гражданского населения на территорию Российской Федерации, то многие наблюдатели увидели в этом «южноосетинский сценарий». Как показывает практика, Владимир Путин в своих действиях старается не повторяться. Происходящее сегодня на Украине больше отсылает к истории независимости штата Техас и последующей Американо-мексиканской войне 1846-1848 гг. Суть стратегии в пошаговом поглощении противника в зависимости от политической, военной и экономической конъюнктуры.

Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов уже призвал Украину отвести войска со всей территории республики, а «иначе будут приняты меры».

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