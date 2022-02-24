Истории об истории. 600-летие казахской государственности мы можем отпраздновать уже через 6 лет 24.02.2022 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 49 0 Асылбек Бисенбаев о том, что история иногда больше политический инструмент, чем наука Похожие материалы: Истории об истории. Почему фейки на историческую тему так популярны в Казахстане? Контакт с властью через лайки и дизлайки $200 млн обещают привлечь в Алматинскую агломерацию через новый логистический хаб Каким будет курс доллара в Казахстане через год – прогноз экспертов Очень тайная утечка