Поездка в такси в РК стоит заметно дороже, чем в Украине, Молдове, Армении или Узбекистане

Цены на услуги такси выросли на 7% за год

На 22 февраля текущего года в рейтинге стран по дороговизне услуг такси в пересчёте на 1 км Казахстан занял 96-е место из 108. В пересчёте на 1 час ожидания Казахстан — 89-й в рейтинге. Стоимость 1 км поездки в такси по стандартному тарифу в среднем по стране составила 0,35 долл. США, 1 час ожидания обходился в 3,5 долл. США.

1 км проезда в такси дороже всего стоит в Швейцарии (4,15 долл. США), Японии (3,49 долл. США) и Сальвадоре (3 долл. США). 1 час ожидания дороже всего обходится в Швейцарии (75,33 долл. США), Дании (64,46 долл. США) и Исландии (63,23 долл. США).

Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, цены в пересчёте на 1 км выше, чем в РК, только в Азербайджане. В пересчёте на 1 час ожидания тарифы выше в России и Беларуси.

Дешевле, чем в РК, по любому из параметров услуги такси стоят в Украине, Молдове, Армении и Узбекистане.

По итогам января текущего года цены на проезд в такси в Казахстане, по данным БНС АСПиР РК, выросли на 7,1% за год.

Сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской области — сразу на 28,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Костанайская (плюс 16,5%) и Мангистауская (14,7%) области.

Наименьший рост цен зарегистрирован в Западно-Казахстанкой области (всего на 0,8% за год), и ещё в 2 регионах из 17 — в столице и в Атырауской области — цены в секторе за год не поменялись.

Доходы от перевозок такси в январе текущего года составили 324,7 млн тг — сразу на 25,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Самые высокие доходы в секторе зафиксированы в Карагандинской области: 142,2 млн тг. В тройке лидирующих по этому показателю регионов также оказались столица и Алматы.

В январе 2022 года услугами такси воспользовались 161,5 млн пассажиров — на 16,6% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего пассажиров такси насчитывалось в Алматы: 58,9 млн человек, плюс 6,9% за год. В тройку лидеров также вошли Жамбылская и Восточно-Казахстанская области, аутсайдер — Акмолинская область.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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