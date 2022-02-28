Проблемы градостроительства начинаются с провального планирования 28.02.2022 11:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 112 0 Директор Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков о необходимости механики принятия решений и экспертных советах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Переход от КСК к ОСИ призван решать проблемы, а он создает новые Ниже Ташкентской эстетику не предлагать Туризм: ожидания, реальность, инвестиции Контакт с властью через лайки и дизлайки Социальная база президента Токаева совсем не та, что у Назарбаева