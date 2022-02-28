СНГ не может умереть, потому что живым не было

В 2022 году ротационное председательство в Содружестве независимых государств осуществляет Казахстан

Пока две страны-учредителя СНГ воюют друг с другом, Казахстан является председателем Содружества до конца 2022 года. Политолог Рустам Бурнашев предлагает распустить Содружество независимых государств. Если это «бракоразводная структура», то за 30 лет пора бы уже развестись. Эксперт считает СНГ вредной структурой, ибо она создает видимость, будто у постсоветских стран есть что-то общее. Политолог Равшан Назаров (Узбекистан) на это заметил: «Противники СНГ каждый год его хоронят, но организация живет. В СНГ есть общие ценности. Их больше, чем у Нидерландов и Болгарии или Португалии и Эстонии». Прозвучало это в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Председательство Казахстана в СНГ и вопросы безопасности».

Война не самое удачное время для обсуждения тематики безопасности, а с другой стороны как раз в тему. «Надо признать, что кроме набора бюрократов в Содружестве независимых государств ничего нет, – заявил Рустам Бурнашев. – ЕАЭС – понятно, что в этой структуре делается, ОДКБ – тоже. Самое лучшее, что мог бы сделать Казахстан – это предложить распустить СНГ».

«У СНГ есть зона свободной торговли (ЗСТ). Содружество держит торговля. Если его ликвидировать, то Казахстану нужно делать отдельное соглашение с Молдовой, например. Там же прописан режим транзита», – подчеркнул Шавкат Сабиров, президент Интернет Ассоциации Казахстана.

Правовед Александр Губерт заметил, что за СНГ – при всех претензиях к организации – играет география («штука упрямая»). Гуманитарная составляющая Содружества тоже дает ему поле для жизни. В свете последней войны и санкций Запада против России Москве потребуется поддержка не только от «жестких» организаций вроде ОДКБ и ЕАЭС, но и от «аморфных» в лице СНГ.

«Занятие Казахстаном позиции председателя происходит в рамках кризиса постсоветского пространства. Он мог бы начать политический диалог по трансформации СНГ или его ликвидации», – указал политолог Сергей Бирюков (Россия).

«Грузия ушла из СНГ и лучше ей не стало. Прибалтика 30 лет отношений с СНГ не имела, но превратилась в задворки Европы с отрицательной демографией, – отметил Равшан Назаров. – Кому-то в Содружестве интересна экономика, кому-то гуманитарная сфера, кому-то экология, а кому-то вода».

«Все стандарты, технические регламенты, технические условия для бизнеса – все делается от ЕАЭС. СНГ стандартов не вырабатывает. Может, с СНГ пора заканчивать? – задался вопросом политолог Марат Шибутов. – Чтобы ЕАЭС нормально развивался, нужно убрать зону свободной торговли СНГ. СНГ уже закончился».

«СНГ продукт определенной геополитической ситуации – развала СССР. За 30 лет реальность сильно поменялась», – подчеркнул политолог Замир Каражанов.

«СНГ – это уже старая эпоха, а мы вступаем в новую, – особо выделил историк Аскар Нурша. – Пойдем ли мы в нее единым блоком с Россией?»

Эдуард Полетаев, модератор заседания, обратил внимание на то, что в периоды военных конфликтов Армении и Азербайджана или Кыргызстана и Таджикистана Россия выступала арбитром. Теперь арбитр сам воюет с Украиной, что сильно перекроило общую картину. «СНГ себя ярко не показал, в отличие от ЕАЭС и ОДКБ», – резюмировал эксперт.

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