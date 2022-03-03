Каждый десятый работоспособный казахстанец с долгом и в стрессе 03.03.2022 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 71 0 Юрист Фарид Хисамутдинов о том, что Казахстан очень сильно опоздал с принятием закона о банкротстве физических лиц Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Туризм: ожидания, реальность, инвестиции Контакт с властью через лайки и дизлайки Социальная база президента Токаева совсем не та, что у Назарбаева Истории об истории. 600-летие казахской государственности мы можем отпраздновать уже через 6 лет Проблемы градостроительства начинаются с провального планирования