Восьмое – день Весны, а не пустых кастрюль 05.03.2022 16:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 221 0 Активист «Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста» Марина Бачаева о необходимости внесения изменений в законодательство Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Туризм: ожидания, реальность, инвестиции Контакт с властью через лайки и дизлайки Социальная база президента Токаева совсем не та, что у Назарбаева Истории об истории. 600-летие казахской государственности мы можем отпраздновать уже через 6 лет Молодых казахстанских ученых легко найти в Лондоне