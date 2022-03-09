Хлеб для многодетных не предусмотрели бюрократы 09.03.2022 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 121 0 Руководитель благотворительного фонда «Объединение матерей Казахстана» Гаухар Танашева о том, что помощь многодетным семьям должна начинаться с возможности приобретения жилья Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Контакт с властью через лайки и дизлайки Социальная база президента Токаева совсем не та, что у Назарбаева Истории об истории. 600-летие казахской государственности мы можем отпраздновать уже через 6 лет Молодых казахстанских ученых легко найти в Лондоне