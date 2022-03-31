«Библиотека на современном этапе». «Об исторических комплексах». «С какими геоэкономическими союзами сойдутся интересы ЕАЭС и Казахстана?». «Российское ТВ отключить, соцсети зарегулировать – и наступит информационная безопасность?»

Сетевой Казахстан 31 марта 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Библиотека на современном этапе» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ присутствует на политическом и экономическом пространстве страны как своего рода патриарх. Для его обеспечения действует специальный аппарат — Канцелярия Елбасы, именуемая в народе «Библиотекой», а также специальные структурные подразделения Управления делами президента и Службы государственной охраны… Как известно, вопросами, которые вышли теперь из сферы полномочий Нурсултана Назарбаева, то есть партией, СБ и АНК, занимались их собственные аппараты, а в новых условиях, не так давно, АКИШЕВ сложил полномочия члена совета директоров ФНБ «Самрук-Казына». Теперь предстоит определенная перезагрузка формата взаимоотношений Елбасы и его аппарата с государственными, общественными и экономическими институтами.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Об исторических комплексах» — У значительной части национальной интеллигенции присутствует своеобразный комплекс неполноценности перед Россией. Стоит какому-то депутату (хоть федеральному, хоть муниципальному) упомянуть о «территориальных претензиях» к Казахстану, так сразу начинается массовый вой с осуждениями и требованиями «достойного ответа» на уровне президента, правительства или МИДа… При этом любители требовать опровержений и извинений сами большие любители порассуждать — письменно и устно — о том, что Оренбург, Омск, Астрахань, Тюмень и некоторые другие города и территории — это «исконные казахские земли», которые «Россия должна вернуть».

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Блоги и… блоки» — Есть одна электоральная опасность, которая может негативно повлиять на присутствие в парламенте демократических сил или на выдвижение от них единого кандидата на президентских выборах. Речь идет о снижении порога для регистрации партий: сейчас он составляет «всего лишь» 5 тысяч подписей… Создание сонма политических партий, которым будет поручено раздробить протестный электорат. Эти партии и их лидеры будут декламировать вполне приличные демократические лозунги, жестко критикуя властные структуры. Кроме, разумеется, самого президента. Эти партии, конечно же, зарегистрируют, и дадут им возможность попиариться в свое удовольствие.

QMONITOR . KZ . «С какими геоэкономическими союзами сойдутся интересы ЕАЭС и Казахстана?» — Евразийский регион претерпевает серьезные трансформационные процессы, ведущие к изменению баланса сил в нем и смене интеграционных приоритетов евразийских государств. О том, какие направления сегодня открываются перед Казахстаном и остальными участниками ЕАЭС и что необходимо предпринять для успешного преодоления препятствий на пути к интеграции, мы беседуем с директором Научно-исследовательского центра евразийских исследований Галией МОВКЕБАЕВОЙ.

«Российское ТВ отключить, соцсети зарегулировать – и наступит информационная безопасность?» — Пока одни настойчиво призывают отключить вещание на Казахстан российских телеканалов, другие пытаются ужесточить регулирование контента в социальных сетях, — в парламенте даже рассматривается соответствующий законопроект. И первые, и вторые приправляют свои инициативы соусом защиты информационной безопасности страны. Но насколько такие меры на самом деле адекватны? Во что они могут вылиться и к чему привести? Неужели информационную безопасность можно обеспечить лишь путем запретов и ограничений? Слово экспертам. Джанибек СУЛЕЕВ — И вообще, кому всё-таки будет надобен российский контент, а в нём по любому будет нужда, тот всегда сможет его добыть… Достали до печёнок «пропагандистские» передачи – смотрите, скажем так, нейтральные, либо вообще не смотрите: как многие у нас (и не только у нас) заявляют, они уже годами не включают «ящик».

EXCLUSIVE . KZ . «Валихан Тулешов: «Казахам надо, наконец, прочитать знаки судьбы»» — Казахстанский философ Валихан ТУЛЕШОВ, живущий в США, считает, что вся Центральная Азия и Казахстан сейчас подошли к необходимости выпрыгнуть из цивилизационной воронки, в которую они оказались втянуты вместе с Россией. В какие-то моменты в истории человечества всегда происходят тектонические смещения, когда старые нормы и стандарты жизни перестают играть роль. Другими словами, это можно назвать воронкой времени, когда определенный народ начинает отставать от общечеловеческих трендов и, понимая это, начинает страдать от многочисленных подсознательных комплексов.

TIME . KZ . «Кушать подано…» — Может ли ситуация вокруг России привести к дефициту продуктов в Казахстане? Этот вопрос мы задали представителям союзов и ассоциаций, объединяющих отечественных производителей и переработчиков сельхозпродукции… Напрямую те санкции, которые ввели западные страны против России, на Казахстане не отразятся, но косвенные последствия будут. Что касается запрета России на экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС, то он нам не угрожает, мы полностью обеспечены своим зерном… По говядине и баранине мы себя обеспечиваем полностью. Предложение у нас превышает спрос. Сейчас мы ожидаем открытия рынка России — до недавнего времени экспорт казахстанского мяса в эту страну был запрещен.

«Разберитесь с “семьёй”!» — В филиале Академии госслужбы Алматинской области скандал. Профессорский состав объявил войну жене своего шефа. Домохозяйка якобы забрала бразды правления учреждением у Казбека ШАКИШЕВА в свои руки и уже успела уволить половину коллектива, уверяют они. А вторая часть оказалась на грани нервного срыва и нуждается в моральной поддержке.

FORBES . KZ . «Более 100 тысяч россиян находятся в Казахстане» — Замминистра труда и социальной защиты населения Казахстана Ержан БИРЖАНОВ на брифинге в СЦК рассказал о том, сколько граждан РФ прибыло в РК в 2022 году с целью трудоустройства. Он отметил, что его министерство совместно с МВД, а также Пограничной службой КНБ держит на постоянном контроле данные о прибывающих в Казахстан граждан из России — По данным на 30 марта в Казахстане находится более 101 тыс. россиян, из которых 6 350 человек указали, что приехали к нам для работы. Это данные по 2022 году…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Жилье и новые пороги достаточности: упадут ли цены на квартиры?» — Действовать прямо сейчас, боясь дальнейшего подорожания или выжидать, пока цены опустятся до адекватного уровня? Казалось бы, тенге начал укрепляться, с апреля начнут действовать новые пенсионные пороги, все ведет к тому, что цены на недвижимость должны откатиться назад. Но эксперты советуют снять розовые очки. Что сулят нам новые пороги и высокая стоимость американской валюты…

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алексей ВЬЮГИН – «Крысиное трио: Масимов, Ергожин, Кайып» — Как группа «рисовала» благополучную картину при покупке «Цеснабанка», наживалась на 102,8 млрд государственных тенге при покупке «АТФБанка» и выписывала себе щедрые бонусы. После того, как аналитики и авторы Telegram-каналов представили свои первые оценки аудированной отчетности «Jusan Bank» за 2020 год, согласно которым из него был выведен огромный объем средств господдержки, а банк по капиталу фактически стал государственным и подлежит национализации, настало время для более подробного знакомства общественности с его финансовыми документами, опубликованными со значительным нарушением установленных сроков.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Наступит ли момент истины в деле алматинского стрелка» — При оглашении судебных решений по участникам беспорядков нам напоминают об их ранее совершенных правонарушениях, но никто не говорит об их ущемленных правах… Единственное место в стране, где гражданин может найти защиту – это суд. Но даже если суд первой инстанции вставал на защиту граждан, то впоследствии такие решения отменялись. Почему? На мой взгляд, суд над Дужновым должен не только установить, кто убил пять человек, а выяснить, почему граждане берутся за оружие и начинают сжигать города. И самое главное — кто за это должен ответить.

AZATTYQ . ORG . ««Не заставляет убирать улицы» и «не берет взяток». Как в Эмбе избирали народного акима» — Жители Эмбы первыми среди малых городов Актюбинской области избрали акима. На выборах победу одержал кандидат-самовыдвиженец Раимбек МУСАГАЛИ, директор местной школы. Именно его жители Эмбы просили назначить акимом во время январских событий. Он «не заставляет учителей подписываться на газеты», «убирать улицы» и «не берет взяток».

KURSIV . KZ . «Кто владеет гольф-клубами в Казахстане и сколько в них вкладывает» — Гольф в Казахстане, как и во всем мире, – это не способ вести спортивный образ жизни, а средство налаживать деловые контакты и проводить время в компании равных. Но «равных» в стране не набирается даже на семь гольф-клубов. Поэтому, чтобы поддерживать достойное комьюнити, владельцы этих заведений ежегодно вливают в свои проекты сотни миллионов тенге.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.